Noticias similares

NUEVO: ¡tu red de autobuses Marne-la-Vallée en TWITTER!

Publicado el

Lectura 1 min

Para estar siempre informado, ¡ven y únete a nuestra comunidad!

Página de Twitter de la cuenta de la red de autobuses Marne-la-Vallée @MLV_IDFM. Descripción de la cuenta, dirección web

Haz clic aquí para seguirnos

Nos complace anunciar la apertura de nuestra página de Twitter:

@MLV_IDFM

Encontrarás información práctica en tu red de autobuses (nuevos horarios, desvíos, noticias), pero también sobre eventos en la zona. Para estar siempre informado, ¡ven y únete a nuestra comunidad!

Para seguirnos, es muy sencillo:

> ir a la página @MLV_IDFM

> haz clic en "SEGUIR"

> recibir 1 notificación por cada publicación sobre la red

Mientras tanto, ¡que tengáis un buen viaje con nuestras líneas! :-)

