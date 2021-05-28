Noticias similares

Nos complace anunciar la apertura de nuestra página de Twitter:

@MLV_IDFM

Encontrarás información práctica en tu red de autobuses (nuevos horarios, desvíos, noticias), pero también sobre eventos en la zona. Para estar siempre informado, ¡ven y únete a nuestra comunidad!

Para seguirnos, es muy sencillo:

> ir a la página @MLV_IDFM

> haz clic en "SEGUIR"

> recibir 1 notificación por cada publicación sobre la red

Mientras tanto, ¡que tengáis un buen viaje con nuestras líneas! :-)