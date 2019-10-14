Medidas reforzadas para + seguridad en el transporte

40 brigadas de manejadores de perros desplegadas en la red para una mejor gestión de paquetes sospechosos

Desde 2014, el número de bolsas y objetos olvidados ha aumentado un 122% en la red Transilien, con más de 1500 informes al año, o más de 4 al día, y casi 7 casos reportados al día en la red de la RATP. Estas situaciones, que son cada vez más frecuentes, provocan muchos retrasos y interrupciones y refuerzan una sensación de inseguridad.

Desde julio de 2018, un total de 40 equipos de detección de perros, compuestos por un manejador de perros asociado a un perro especialmente entrenado para detectar explosivos, están operativos en las redes de transporte operadas por la SNCF y la RATP para responder a cualquier informe de un objeto sospechoso olvidado en una estación, un tren de metro, etc.

Île-de-France Mobilités trabaja con operadores para fortalecer los recursos humanos y garantizar una mayor seguridad en el transporte en la región de Île-de-France, manteniendo al mismo tiempo un esfuerzo constante para mejorar la regularidad del tráfico. Este sistema está compuesto por:

– 20 brigadas en la red de la RATP (300 estaciones y 30 estaciones), financiadas al 100% por Île-de-France Mobilités, es decir, 3,8 millones de euros hasta 2020

– 20 brigadas en la red SNCF, cofinanciadas durante 3 años (2017-2019) por Île-de-France Mobilités (4 millones de euros) y SNCF (2 millones de euros)