Medidas reforzadas para + seguridad en el transporte
Infografía: Medidas de seguridad en el transporte de Île-de-France en Île-de-France. El 100% de las estaciones de metro, trenes y tranvías están equipados con cámaras de vigilancia. Más de 3.500 agentes de policía, mediadores y agentes de seguridad desplegados en las redes. Números de emergencia únicos, 31177 por SMS, 3117 por teléfono RATP y SNCF, 40 equipos de detección de perros. Un único centro de coordinación de seguridad. Lucha contra el fraude. Île-de-France Mobilités.
40 brigadas de manejadores de perros desplegadas en la red para una mejor gestión de paquetes sospechosos
Desde 2014, el número de bolsas y objetos olvidados ha aumentado un 122% en la red Transilien, con más de 1500 informes al año, o más de 4 al día, y casi 7 casos reportados al día en la red de la RATP. Estas situaciones, que son cada vez más frecuentes, provocan muchos retrasos y interrupciones y refuerzan una sensación de inseguridad.
Desde julio de 2018, un total de 40 equipos de detección de perros, compuestos por un manejador de perros asociado a un perro especialmente entrenado para detectar explosivos, están operativos en las redes de transporte operadas por la SNCF y la RATP para responder a cualquier informe de un objeto sospechoso olvidado en una estación, un tren de metro, etc.
Île-de-France Mobilités trabaja con operadores para fortalecer los recursos humanos y garantizar una mayor seguridad en el transporte en la región de Île-de-France, manteniendo al mismo tiempo un esfuerzo constante para mejorar la regularidad del tráfico. Este sistema está compuesto por:
– 20 brigadas en la red de la RATP (300 estaciones y 30 estaciones), financiadas al 100% por Île-de-France Mobilités, es decir, 3,8 millones de euros hasta 2020
– 20 brigadas en la red SNCF, cofinanciadas durante 3 años (2017-2019) por Île-de-France Mobilités (4 millones de euros) y SNCF (2 millones de euros)
Hasta 55 minutos reservados para los viajeros, con total seguridad
Este sistema debería permitir realizar una "búsqueda de pistas" en 5 a 15 minutos, frente a más de una hora en ausencia de tales equipos, lo que permite aumentar la eficiencia de los equipos de la SUGE (Vigilancia General) de la SNCF y el GPSR (Grupo de Protección y Seguridad de Red) de la RATP y, por tanto, combatir de forma más eficaz posibles actos maliciosos.
Una línea RER interrumpida en hora punta por un paquete sospechoso tarda entre 2 y 3 horas en volver al tráfico normal. La intervención más rápida del equipo de detección canina promete una interrupción más superficial del tráfico de la línea y un regreso más rápido a la normalidad.
Medios concretos para luchar contra el acoso y la falta de civismo
La presencia humana se ha reforzado considerablemente desde 2016 con la incorporación de 785 agentes de recepción, seguridad y mediación en estaciones y en redes de transporte público de toda la región, ayudando así a tranquilizar a los pasajeros y garantizar su seguridad.
En la red de la RATP, hay más de 5.300 agentes presentes en las estaciones y estaciones de la red, que pueden ser movilizados directamente para alertar al Grupo de Protección y Seguridad de la Red (GPSR), compuesto por 1.000 agentes, incluidos cien equipos desplegados en la red cada día. El departamento de seguridad de la RATP también despliega equipos de paisano cuyas misiones incluyen la lucha contra la violencia contra las mujeres.
En la red de la SNCF, en Île-de-France, hay 5.000 agentes presentes en estaciones y trenes. 740 agentes de seguridad (SUGE) también cruzan Île-de-France, y 172 mediadores trabajan en las líneas para combatir la falta de civilidad.
Recursos humanos adicionales para la RATP y la SNCF
Como parte de sus contratos firmados en 2016 con la RATP y la SNCF, el número de empleados en el terreno aumentará en 490 personas: 290 agentes para la SNCF (SUGE, mediadores y agentes comerciales) y 200 agentes para la RATP (equipos GPSR y móviles que acompañan autobuses después de medianoche).
Además, se desplegaron 40 brigadas de detección de perros en 2017 (20 SNCF) y 2018 (20 RATP a 1 de junio). Participan en el aumento general de los servicios de seguridad y liberan a algunos de ellos del equipaje documentado olvidado en los trenes para dedicarse a sus otras misiones. Estos equipos permiten reducir los tiempos de respuesta tras las alertas de paquetes abandonados, de modo que la "eliminación de la duda" puede hacerse en unos quince minutos en lugar de una hora. En la red SNCF, ha habido un aumento del 122% en bolsas olvidadas, es decir, más de 150 intervenciones al año desde 2014.
Personal formado para atender a las víctimas de acoso
Desde 2016, todos los agentes de la RATP en contacto con los pasajeros han recibido formación dedicada al cuidado de víctimas de acoso como parte de su formación inicial. Este módulo específico fue desarrollado en colaboración con Miprof (Misión Interministerial para la Protección de la Mujer contra la Violencia y la Lucha contra la Trata de Personas). Durante esta formación, los agentes de la RATP reciben formación en la recepción y cuidado de víctimas de violencia y acoso sexual, en el conocimiento del marco legal y de los medios para combatir y alertar disponibles en el transporte público.
En 2017, SNCF Transilien comenzó a formar a sus empleados de SUGE con un módulo específico sobre acoso sexual en sus instalaciones. Se desarrolló un curso de formación con el Miprof para acercarse lo máximo posible a las experiencias de las víctimas. Los 740 guardias de seguridad aprendieron de profesionales cómo detectar comportamientos desviados durante sus rondas, aprendieron a tomar el control, escuchar, reconocer el estado de la víctima y derivarla a la policía. En 2018, los agentes de la estación se beneficiaron de esta misma formación.
Una presencia humana reforzada en las redes de autobuses de Grande-Couronne
Île-de-France Mobilités también financia alrededor de 520 agentes de mediación para 70 redes, incluyendo 520 adicionales desde 2016. Estos mediadores aportan una presencia tranquilizadora, su trabajo es valorado tanto por los operadores como por los pasajeros. Sin embargo, no están entrenados ni equipados para realizar patrullas disuasorias (islamiento) ni para acompañar a controladores, ya que estas situaciones pueden ser fuente de conflicto. A diferencia de la RATP y la SNCF, las compañías de autobuses de Grande-Couronne no contaban con personal dedicado a estas tareas.
Por ello, Île-de-France Mobilités ha decidido conceder más recursos a los operadores para reforzar la seguridad en los autobuses de Grande-Couronne, con 200 agentes dedicados específicamente a la seguridad (actualmente en proceso de reclutamiento), con un presupuesto estimado de 10 millones de euros durante cuatro años. El primero de ellos asumió sus funciones al inicio del curso escolar 2017. Podrán llevar a cabo rondas disuasorias e intervenir en caso de falta de civilidad.
Cada año, Île-de-France Mobilités paga alrededor de 130 millones de euros a los operadores para garantizar la presencia humana: mediadores de SUGE, GPSR, SNCF, autobuses nocturnos de Optile y RATP.
Protección generalizada por vídeo en todos los transportes
Île-de-France Mobilités también financia el desarrollo de protección por vídeo en toda la red de Île-de-France:
- El 100% de los autobuses de la RATP en la red de París y Petite Couronne ya están equipados con cámaras y pronto con el 100% de los autobuses de la Grande Couronne;
- El 100% de las estaciones de metro y tren están protegidas por vídeo;
- El 100% de los trenes y trenes RER estarán protegidos por vídeo antes de finales de 2021 (incluidos los 700 trenes nuevos o renovados encargados para 2021).
Un solo número de emergencia, 31 17
A partir de ahora, cualquier pasajero de la red Île-de-France de la SNCF o RATP, que presencie o sea víctima de un atentado, una situación anormal o que detecte a una persona en peligro, podrá contactar por teléfono con un único número de emergencia, el 31 17. Para mayor discreción, también es posible enviar un mensaje de texto al 31 17 7 o informar del incidente a través de la aplicación "Alerte 31 17" o en Vianavigo. Este servicio, diseñado por la SNCF, está disponible los 7 días de la semana y las 24 horas del día.
Al llamar a una llamada o mensaje de texto, el operador 31117 identifica al remitente, tiene en cuenta su naturaleza y localiza su origen. A continuación, se enviaron inmediatamente agentes de seguridad al lugar para intervenir.
