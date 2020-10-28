¿Cómo suspendo mi pase anual Navigo?

¿Quieres suspender tu Navigo Annual o Navigo Annual Senior Pricing? Entra en internet para iniciar tu solicitud de suspensión.

Tendrás hasta el día 4 del mes actual a las 23:59 para actualizar tu pase en tu teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités, los de los minoristas oficiales o en una máquina RATP o Transilien SNCF para finalizar la suspensión ya iniciada en Internet.

También puedes acudir a la agencia de ventas de las compañías, a ciertos mostradores de la RATP o a la Oficina de Billetes de Servicios Navigo SNCF para suspender directamente tu paso. Explicaciones.