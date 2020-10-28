¿Cómo suspendo mi pase anual Navigo?
¿Quieres suspender tu Navigo Annual o Navigo Annual Senior Pricing? Entra en internet para iniciar tu solicitud de suspensión.
Tendrás hasta el día 4 del mes actual a las 23:59 para actualizar tu pase en tu teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités, los de los minoristas oficiales o en una máquina RATP o Transilien SNCF para finalizar la suspensión ya iniciada en Internet.
También puedes acudir a la agencia de ventas de las compañías, a ciertos mostradores de la RATP o a la Oficina de Billetes de Servicios Navigo SNCF para suspender directamente tu paso. Explicaciones.
¿Cómo cambio mis contratos en mi pase Navigo?
Tienes dos opciones:
1. Por internet con actualización automática o desde móvil:
- Ve a la web de iledefrance-mobilites.fr, accede a mi cuenta para modificar (suspender, reanudar o modificar tu perfil).
- Una vez realizado el cambio, actualiza tu pase Navigo:
- Directamente en tu móvil a través de tu app habitual de movilidad,
- en las máquinas expendedoras,
- O en un punto de venta de un transportista.
2. Físicamente:
- Ve a los mostradores de RATP o a los mostradores de servicio Navigo de la SNCF.
Información importante
En el caso específico de la suspensión :
- Si suspendes tu plan antes del día 15 del mes, no se te cobrará.
- A partir del día 15, se te debitará, pero se te reembolsará automáticamente en unos días.
Puedes reactivar tu pase en cualquier momento.
Más información sobre: www.iledefrance-mobilites.fr
Suspender mi pase por Internet, con una actualización en una máquina o en un teléfono
- Ve a tu Espacio > Mi Navigo ;
- Selecciona el contrato que deseas suspender;
- Haz clic en "Suspender o terminar", luego en "Suspender";
- Selecciona la fecha de inicio deseada de la suspensión (el mes siguiente o el siguiente) haciendo clic en uno de los dos botones que ofrecen las fechas, rellena tus datos personales si es necesario, marca la casilla que certifica que sabes que la consideración de tu solicitud de suspensión solo será efectiva tras la actualización de tu pase en la solicitud de Île-de-France Mobilités, las de revendedores oficiales , en un punto de venta o en una máquina SNCF RATP o Transilien para que el botón "Validar" ya no esté deshabilitado, y luego validar;
- Ten cuidado, asegúrate de comprobar que la fecha de inicio de la suspensión seleccionada sea la deseada;
- Espera 48 horas después de validar tu solicitud online;
- Actualiza tu pase para que la suspensión entre en vigor:
- Ya sea en la aplicación móvil IDF Mobilités o en las de los revendedores oficiales (disponibles en Apple Store o Play Store):
1 - En el menú "Comprar", selecciona la sección "En mi pase Navigo",
2 - Sigue las instrucciones en pantalla para actualizar tu pase.
- Ya sea en una máquina SNCF RATP o Transilien
Cuidado
La fecha en que se actualice tu pase validará el inicio efectivo de la suspensión. Así, la suspensión del mes M+1 es posible de internet hasta el último día del mes actual. Es absolutamente necesario actualizar el pase desde dos días después de la presentación de la solicitud por internet hasta el 4 del mes M+1.
Físicamente, en la estación
Con un agente acudiendo a las agencias de ventas de las compañías, a algunos contadores de RATP o a los mostradores de servicios Navigo SNCF, hasta el último día del mes actual para una suspensión al mes siguiente.
¿Has actualizado tu pase en una máquina expendedora de billetes para finalizar tu suspensión, pero la mención "pase por actualizar" sigue apareciendo en tu espacio personal?
En este caso, se tiene en cuenta tu suspensión. Es necesario un periodo de tiempo antes de que la información se muestre en tu espacio personal.
Y para los otros paquetes, Navigo Month, imagina el pase R, el pase Amethyst, el Navigo Mes/semana – ¿Solidarity Month/week?
Planes Mensuales/Semanales
Los paquetes mensuales/semanales no pueden ser terminados, suspendidos ni pospuestos, salvo en ciertos casos especiales:
- Los pases comprados con antelación antes de que comience el mes pueden cancelarse hasta el día antes de que el pase comience la validez, solo en la taquilla, mostrador y mostrador de Service Navigo. Luego son reembolsados por el servicio de atención al cliente de la RATP o SNCF enviando el comprobante de cancelación proporcionado por la taquilla/mostrador/mostrador de servicio.
- Los pases no utilizados del Mes de Navigo y de la Semana Navigo pueden ser reembolsados total o parcialmente en ciertos casos (despido, cambio impuesto de lugar de trabajo, etc.).
- ¿Has comprado tu pase Navigo Month o Week en tu smartphone y te gustaría recibir un reembolso? En este caso, puedes enviar tu solicitud en la sección de "contactarnos" de la solicitud de Vianavigo.
Navigo imagina el paso R
Como el paquete Imagine R está suscrito durante todo el curso escolar, no es posible suspenderlo. Se puede proponer una terminación si cumple los criterios específicos establecidos en la GTCSU.
Paquete Amatista
Distribuido por los Departamentos durante un periodo de un año, no es posible suspender un paquete Amethyst, pero sí es posible una cancelación. En este caso, debes contactar con tu Departamento para conocer las condiciones exactas para cancelar tu paquete Amethyst.
Quiero reactivar mi plan, ¿qué debería hacer?
Cuando quieras hacer un cambio de tu plan, el procedimiento será similar.
Podrás hacerlo:
- Online, desde tu espacio personal, sin olvidar actualizar tu pase en un punto de venta
- en una máquina SNCF RATP o Transilien
- o yendo directamente a la agencia de ventas de las compañías, a ciertos mostradores de la RATP o a la Oficina de Billetes de Servicios Navigo SNCF.
¿Te han hecho una muestra a pesar de la suspensión?
Los domiciliaciones directas que aparecen en tu cuenta bancaria alrededor del día 5 del mes se inician a mitad del mes anterior. En caso de suspensión en la segunda mitad del mes, se realizará esta deducción.
Esta cantidad se le reembolsará automáticamente a usted:
- por transferencia bancaria si el pago se realizó por domiciliación bancaria,
- por carta de cheque si el paquete se pagó en efectivo
- o a tu tarjeta de crédito si el paquete se pagó en efectivo y has realizado un pago con tarjeta de crédito en los Servicios Online en los 11 meses anteriores por una cantidad mayor o igual a la cantidad del reembolso.
Como recordatorio
El pase anual Navigo puede suspenderse por un máximo de 12 meses. Tras este periodo, se terminará automáticamente.
La cancelación de los pases anuales Navigo y Navigo Annual Senior también es posible en línea, en tu espacio personal o en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos contadores RATP o en los mostradores de servicios Navigo SNCF.