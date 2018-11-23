La T3b se extiende entre Porte de la Chapelle y Porte d'Asnières
Île-de-France Mobilités inauguró la extensión de 4,3 km del tranvía T3B hasta Porte d'Asnières el 24 de noviembre de 2018.En servicio desde 2006, la línea de tranvía que ya conecta La Porte de Vincennes con la Porte de la Chapelle se extiende hacia el oeste, dando servicio a 8 nuevas estaciones. Este tranvía conecta los municipios de Saint-Denis, Saint-Ouen, Clichy, Levallois-Perret y París, para un espacio que ha sido completamente rediseñado en términos de confort y calidad de vida.
El tranvía 3b te abre sus puertas
Siguiendo los Boulevards des Maréchaux en la parte noroeste de París, este tranvía ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de transporte público de residentes y negocios de la zona. A ambos lados de la circunvalación, más de 90.000 viviendas y 109.000 empleos cuentan con este nuevo tramo, gracias a un medio de transporte eficiente y ecológico.
El proyecto, que requirió una inversión de 211 millones de euros, se está convirtiendo en realidad tras 4 años de trabajo y desarrollo. Estas obras están haciendo posible reinventar el distrito y prepararse para la movilidad del mañana. La línea, que está financiada íntegramente por Île-de-France Mobilités, es operada por la RATP.
Una infraestructura al servicio de los residentes de Île-de-France
Esta ampliación está lejos de estar dirigida exclusivamente a parisinos: la mayoría de los viajes realizados gracias al T3 son entre París y los suburbios, y el 12% de los desplazamientos son entre los suburbios. Por ello, desempeña un papel esencial en la cohesión del territorio y garantiza que los pasajeros tengan un viaje optimizado entre el hogar y el trabajo.
Las nuevas estaciones de esta extensión serán 100% accesibles, especialmente para personas con discapacidad. Los trenes también son adecuados, con su suelo bajo y amplios acabados interiores.
El tranvía sustituye a los autobuses de la Petite Ceinture ofreciendo un modo de transporte más fiable, regular y rápido. Gracias a su carril dedicado, el tranvía garantiza tiempo de espera y de viaje, al tiempo que ofrece a los pasajeros mayor comodidad y una alternativa ecológica 100% eléctrica frente a autobuses y coches.
Las líneas de autobús circundantes también son adecuadas para la ampliación del tranvía 3b:
Más vegetación, menos ruido, movilidad suave: un verdadero + para el medio ambiente
Île-de-France Mobilités ha hecho de la lucha contra la contaminación una de sus prioridades. Este tranvía 100% eléctrico evita en la medida de lo posible las emisiones contaminantes de gases. Además, se han instalado 25.000 m2 de "cinta verde" a lo largo de las vías, un césped ecoeficiente que consume poca agua. También hay 184 árboles a lo largo de la ruta, y amplias franjas peatonales y 8,6 km de carriles bici delimitan la línea para usuarios de movilidad blanda. Los ciclistas también encontrarán 484 plazas de aparcamiento instaladas en el perímetro, así como 11 estaciones Vélib' (incluidas 3 nuevas).
Con 14 trenes adicionales (financiados por Île-de-France Mobilités por un importe de 48 millones de euros), cada uno con una capacidad de hasta 300 pasajeros, la línea T3B espera 90.000 pasajeros adicionales al día en este nuevo tramo. Este cambio de pasajeros a este nuevo modo de transporte pretende reducir el tráfico de coches en el Boulevard des Maréchaux hasta en un 50%.
La contaminación acústica también se reduce, ya que el tranvía 100% eléctrico es silencioso además de no contaminante.
¡Y el T3B sigue en marcha!
El proyecto para extender la línea hasta Porte Dauphine fue presentado a una investigación pública del 26 de septiembre al 31 de octubre de 2018. Con esta futura ampliación, el tranvía T3 recorrerá casi 30 km alrededor de la capital y se unirá a otro distrito cambiante, el sector Porte Maillot y la extensión del RER E.
Figuras clave
Se esperan 89.000 pasajeros adicionales
Un 50% menos de tráfico de coches en este tramo de los Boulevards des Maréchaux
El 30% de los usuarios no vive en París
80 nuevos pilotos reclutados
Programa de actividades
Infografía: Programa de entretenimiento T3b, 24 de noviembre de 2018 de 10:30 a 17:30 Tras la inauguración de la ampliación del T3b a las 10:30 h, descubre las actividades festivas del día. De la Porte de Saint Clignancourt a la Porte de Saint-Ouen