La T3b se extiende entre Porte de la Chapelle y Porte d'Asnières

Una infraestructura al servicio de los residentes de Île-de-France

Esta ampliación está lejos de estar dirigida exclusivamente a parisinos: la mayoría de los viajes realizados gracias al T3 son entre París y los suburbios, y el 12% de los desplazamientos son entre los suburbios. Por ello, desempeña un papel esencial en la cohesión del territorio y garantiza que los pasajeros tengan un viaje optimizado entre el hogar y el trabajo.

Las nuevas estaciones de esta extensión serán 100% accesibles, especialmente para personas con discapacidad. Los trenes también son adecuados, con su suelo bajo y amplios acabados interiores.

El tranvía sustituye a los autobuses de la Petite Ceinture ofreciendo un modo de transporte más fiable, regular y rápido. Gracias a su carril dedicado, el tranvía garantiza tiempo de espera y de viaje, al tiempo que ofrece a los pasajeros mayor comodidad y una alternativa ecológica 100% eléctrica frente a autobuses y coches.

Las líneas de autobús circundantes también son adecuadas para la ampliación del tranvía 3b: