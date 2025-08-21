Los paquetes Imagine R permiten viajar por toda la red de Île-de-France(1), todos los días de la semana y de forma ilimitada, a las siguientes tarifas:

16,80 € al año para el paquete Imagine R Junior , más 8 € en tasas de inscripción;

, más 8 € en tasas de inscripción; 384,30 € al año para el paquete Imagine R School o Imagine R Student, más 8 € en tasas de solicitud y antes de deducir cualquier subvención departamental y/o social.

El paquete se puede pagar de una sola vez o en 9 cuotas mensuales de 42,70 euros.

Las ventajas

Con los paquetes de imaginar R, también te beneficias de un conjunto de ventajas que se pueden encontrar en la sección de imaginar R.

Todos los detalles sobre los paquetes Imagine R

(1) El pase imagine R no es válido en Orlyval, Filéo, TGV ni en líneas de transporte público que no aplican la tarifa de Île-de-France.