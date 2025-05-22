¿Cómo cambio las zonas de mi pase anual Navigo?

Actualizado en 22 mayo 2025

¿Tienes un pase de 2 zonas y te gustaría cambiar las zonas de validez de tu pase?

Puedes cambiar tu plan :

Trucos

Si es una necesidad puntual, tienes la opción de comprar un pase Navigo Day además del pase anual Navigo.

CUIDADO

  • El cambio de zona solo entrará en vigor cuando hayas actualizado tu abono anual Navigo en un punto de venta, en un equipo SNCF de RATP o Transilien o en tu teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités o en los de minoristas oficiales descargables desde la Apple Store o Play Store, en la sección "Compra" como muy pronto 48 horas después de que se haya tenido en cuenta la solicitud.
  • Si posees un pase anual de precios Mayor Navigo, no es posible cambiar de zona (solo todas las zonas).