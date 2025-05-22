¿Cómo cambio las zonas de mi pase anual Navigo?
¿Tienes un pase de 2 zonas y te gustaría cambiar las zonas de validez de tu pase?
Puedes cambiar tu plan :
- a través de Internet desde tu espacio personal
- por correo electrónico en [email protected]
- por teléfono o correo (excepto un paquete financiado por un Pagador Tercero)
- en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos contadores RATP o en los Contadores de Servicios Navigo SNCF. El cambio puede ser inmediato o entrar en vigor el día 1 del mes siguiente.
Trucos
Si es una necesidad puntual, tienes la opción de comprar un pase Navigo Day además del pase anual Navigo.
CUIDADO
- El cambio de zona solo entrará en vigor cuando hayas actualizado tu abono anual Navigo en un punto de venta, en un equipo SNCF de RATP o Transilien o en tu teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités o en los de minoristas oficiales descargables desde la Apple Store o Play Store, en la sección "Compra" como muy pronto 48 horas después de que se haya tenido en cuenta la solicitud.
- Si posees un pase anual de precios Mayor Navigo, no es posible cambiar de zona (solo todas las zonas).