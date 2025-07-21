El pase Navigo imagine R se emite cuando te suscribes por primera vez al pase Imagine R Junior, imagina R scolaire o Imagine R Student pass (excluyendo las tasas de solicitud relacionadas con el paquete):

en línea, desde tu espacio personal

por correo mediante un formulario en papel (excluyendo el paquete Imagine R Junior)

El pase se envía entonces a tu domicilio en un plazo de 21 días:

en la casa del pagador para un paquete Imagine R School o un paquete Imagine R Junior

en casa del pagador o titular para un paquete Imagine R Student.

Bueno saberlo

El pase es gratuito cuando te suscribes por primera vez.

Al final del curso escolar, el pase R de Navigo imaginado debe conservarse para la siguiente suscripción.

Si el titular ya no tiene su pase Navigo imagine R, se cobrará la producción de un nuevo pase.