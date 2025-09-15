Para solicitar el 50% de descuento, 75% de descuento de solidaridad y derechos de solidaridad gratuita

Visita la página web de Solidarité Transport

Llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites por ti de forma gratuita.

Los documentos de respaldo deben añadirse en línea, en tu espacio de Solidarité Transport.

1- Haz tu primera solicitud online

Puedes hacer tu primera solicitud en la web de Solidarité Transport

La solicitud será validada por la Agence Solidarité Transport: se le notificará por correo electrónico o por correo.

2 - Carga la derecha en tu pase Navigo

Una vez que te hayan notificado, tendrás que cargar tu tarjeta derecha en tu pase Navigo (espera 48 horas para hacerlo):

En tu teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités para cargar tus derechos antes de comprar tu billete con descuento y en los de los minoristas oficiales.

En el mostrador o en la máquina expendedora: ve a una taquilla o a una máquina expendedora de RATP o SNCF para cargar tus derechos.

Encuentra todos los detalles sobre cómo cargar los derechos en el pase Navigo.