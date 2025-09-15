¿Cómo consigo el billete de transporte de Solidarité?

Actualizado en 15 septiembre 2025

Para solicitar el 50% de descuento, 75% de descuento de solidaridad y derechos de solidaridad gratuita

  • Visita la página web de Solidarité Transport
  • Llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites por ti de forma gratuita.
    Los documentos de respaldo deben añadirse en línea, en tu espacio de Solidarité Transport.

1- Haz tu primera solicitud online

Puedes hacer tu primera solicitud en la web de Solidarité Transport

La solicitud será validada por la Agence Solidarité Transport: se le notificará por correo electrónico o por correo.

2 - Carga la derecha en tu pase Navigo

Una vez que te hayan notificado, tendrás que cargar tu tarjeta derecha en tu pase Navigo (espera 48 horas para hacerlo):

  • En tu teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités para cargar tus derechos antes de comprar tu billete con descuento y en los de los minoristas oficiales.
  • En el mostrador o en la máquina expendedora: ve a una taquilla o a una máquina expendedora de RATP o SNCF para cargar tus derechos.

Encuentra todos los detalles sobre cómo cargar los derechos en el pase Navigo.

Documentos necesarios

Si eres beneficiario de la RSA:

  • tu número del Fondo de Asignación Familiar.
  • un certificado de pago de la asignación RSA, proporcionado por la CAF, fechado en menos de un mes, a nombre y dirección del beneficiario y que indica, para la RSA, la cantidad de ingresos garantizados calculada por la CAF.

Si eres beneficiario del ASS:

  • tu ID France Travail
  • un estado mensual de situación de Pôle emploi fechado en menos de un mes, a nombre y dirección del beneficiario de la ASS

Si eres beneficiario del CSS sin participación financiera (anteriormente CMU-C):

  • fotocopia del certificado anual válido de la CSS sin contribución económica, a nombre y dirección del asegurado, redactado por los fondos de los organismos de seguros de salud u organizaciones de mutua ayuda, y mencionando a cualquier otro beneficiario.
  • El derecho también puede validarse automáticamente cuando solicites por primera vez en línea a partir de tu información personal.

Si eres beneficiario del AME:

una fotocopia de la tarjeta de admisión individual válida del AME, a nombre y dirección del asegurado, emitida por los fondos de los organismos de seguros de salud u organizaciones de mutuo beneficio.