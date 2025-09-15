¿Cómo consigo el billete de transporte de Solidarité?
Para solicitar el 50% de descuento, 75% de descuento de solidaridad y derechos de solidaridad gratuita
- Visita la página web de Solidarité Transport
- Llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites por ti de forma gratuita.
Los documentos de respaldo deben añadirse en línea, en tu espacio de Solidarité Transport.
1- Haz tu primera solicitud online
Puedes hacer tu primera solicitud en la web de Solidarité Transport
- Debes tener un pase Navigo: consulta este artículo si no tienes uno.
- Se le pedirá documentos: consulte la lista a continuación.
- En la webde Solidarité Transport
1. Selecciona tu situación
2. Introduce tu número de Navigo pass
3. Completar la solicitud
La solicitud será validada por la Agence Solidarité Transport: se le notificará por correo electrónico o por correo.
2 - Carga la derecha en tu pase Navigo
Una vez que te hayan notificado, tendrás que cargar tu tarjeta derecha en tu pase Navigo (espera 48 horas para hacerlo):
- En tu teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités para cargar tus derechos antes de comprar tu billete con descuento y en los de los minoristas oficiales.
- En el mostrador o en la máquina expendedora: ve a una taquilla o a una máquina expendedora de RATP o SNCF para cargar tus derechos.
Encuentra todos los detalles sobre cómo cargar los derechos en el pase Navigo.
Documentos necesarios
Si eres beneficiario de la RSA:
- tu número del Fondo de Asignación Familiar.
- un certificado de pago de la asignación RSA, proporcionado por la CAF, fechado en menos de un mes, a nombre y dirección del beneficiario y que indica, para la RSA, la cantidad de ingresos garantizados calculada por la CAF.
Si eres beneficiario del ASS:
- tu ID France Travail
- un estado mensual de situación de Pôle emploi fechado en menos de un mes, a nombre y dirección del beneficiario de la ASS
Si eres beneficiario del CSS sin participación financiera (anteriormente CMU-C):
- fotocopia del certificado anual válido de la CSS sin contribución económica, a nombre y dirección del asegurado, redactado por los fondos de los organismos de seguros de salud u organizaciones de mutua ayuda, y mencionando a cualquier otro beneficiario.
- El derecho también puede validarse automáticamente cuando solicites por primera vez en línea a partir de tu información personal.
Si eres beneficiario del AME:
una fotocopia de la tarjeta de admisión individual válida del AME, a nombre y dirección del asegurado, emitida por los fondos de los organismos de seguros de salud u organizaciones de mutuo beneficio.