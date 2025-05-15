En la aplicación Île-de-France Mobilités, es posible reportar pérdidas o robos desde la sección Contactos o Mi espacio > Gestionar mi cuenta > Mis medios, que te redirige a la app Buscar Mi Dispositivo en otro dispositivo para localizarlo y, si es necesario, informarlo perdido o hacia o desde iCloud.com.

Si ya no tienes tu inicio de sesión en iCloud o no puedes acceder a otro dispositivo Apple, contacta con Apple.

Esta declaración de pérdida/robo en la interfaz de Apple provoca, entre otras cosas, un intento de guardar los tickets contenidos en la tarjeta Navigo desmaterializada que estaba en el teléfono perdido/robado.

Si se ha hecho una copia de seguridad y tienes un iPhone o reloj compatible, puedes empezar a restaurar tus tickets desde la app Wallet seleccionando el botón (+) > Mapas anteriores yluego seleccionando la copia de seguridad que quieres recuperar.

Si no ha habido copias de seguridad o si tu nuevo teléfono no es compatible con el servicio, envía tu solicitud a otro teléfono sin demora en la solicitud de transporte desde la sección Contactos > Mis billetes de transporte [...] > he perdido o robado mi teléfono o desde la web de Île-de-France Mobilités.