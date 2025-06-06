La suspensión de un pase anual Navigo puede hacerse entre sí:

online en tu espacio personal : antes de actualizar tu pase en un punto de venta , en una máquina RATP o Transilien SNCF

: antes de actualizar tu pase , en o o por teléfono a través de la solicitud de Île-de-France Mobilités o de los minoristas oficiales para finalizar la suspensión.

En este caso, se te ofrecerán dos fechas para tener en cuenta la suspensión, concretamente el mes siguiente o el mes siguiente. Una vez registrada tu suspensión online, tendrás que esperar 48 horas para finalizar tu suspensión:

ya sea en un punto de venta directamente en la estación o en la misma estación , en una máquina RATP o Transilien SNCF

, en ya sea en la aplicación móvil Île-de-France Mobilités o en las de los minoristas oficiales, en la sección "Compra". Las aplicaciones pueden descargarse desdela Apple Store o la Play Store.

Para información más detallada, por favor visite esta página.