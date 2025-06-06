¿Cómo suspendo mi pase anual Navigo?
La suspensión de un pase anual Navigo puede hacerse entre sí:
- online en tu espacio personal : antes de actualizar tu pase en un punto de venta, en una máquina RATP o Transilien SNCF
- o por teléfono a través de la solicitud de Île-de-France Mobilités o de los minoristas oficiales para finalizar la suspensión.
En este caso, se te ofrecerán dos fechas para tener en cuenta la suspensión, concretamente el mes siguiente o el mes siguiente. Una vez registrada tu suspensión online, tendrás que esperar 48 horas para finalizar tu suspensión:
- ya sea en un punto de venta directamente en la estación o en la misma estación, en una máquina RATP o Transilien SNCF
- ya sea en la aplicación móvil Île-de-France Mobilités o en las de los minoristas oficiales, en la sección "Compra". Las aplicaciones pueden descargarse desdela Apple Store o la Play Store.
Para información más detallada, por favor visite esta página.
¿Cómo cambio mis contratos en mi pase Navigo?
Tienes dos opciones:
1. Por internet con actualización automática o desde móvil:
- Ve a la web de iledefrance-mobilites.fr, accede a mi cuenta para modificar (suspender, reanudar o modificar tu perfil).
- Una vez realizado el cambio, actualiza tu pase Navigo:
- Directamente en tu móvil a través de tu app habitual de movilidad,
- en las máquinas expendedoras,
- O en un punto de venta de un transportista.
2. Físicamente:
- Ve a los mostradores de RATP o a los mostradores de servicio Navigo de la SNCF.
Información importante:
En el caso específico de la suspensión :
- Si suspendes tu plan antes del día 15 del mes, no se te cobrará.
- A partir del día 15, se te debitará, pero se te reembolsará automáticamente en unos días.
Puedes reactivar tu pase en cualquier momento.
Más información sobre: www.iledefrance-mobilites.fr