Accesibilidad: una Île-de-France móvil, para todos

La inclusión en el transporte público es un tema social importante y un tema prioritario para Île-de-France Mobilités, que invierte cada año en una red más cómoda y accesible para todos.

Planifica tus viajes

Para encontrar tu ruta accesible en nuestra red, consulta el planificador de rutas "Desplazamiento".

Recuerda marcar las casillas que te correspondan en la pestaña "Facilidad de acceso".

Movilidad accesible: mayor igualdad de oportunidades

En Île-de-France, 4 de cada 10 residentes de Île-de-France están discapacitados temporal o permanentemente.

Ofrecer a todos un acceso simplificado al transporte significa reducir la brecha social y disminuir las desigualdades en el acceso a la autonomía, el trabajo, la vida social, los estudios y nuevas oportunidades.

Cifras de accesibilidad en Île-de-France

Desde 2005, Île-de-France Mobilités ha estado invirtiendo en una política importante de transformación de su red, una política que se lleva a cabo mano a mano con asociaciones, operadores, autoridades locales y la región de Île-de-France.

¿El objetivo? Mejorar la comodidad y aportar cada vez más independencia a las personas con discapacidad en el transporte público.

98%
Las líneas de tranvía son accesibles
1Agente
está presente en la estación (con reserva) para acompañar a los pasajeros
300Estaciones y estaciones
Ferrocarriles accesibles
Accesibilidad y sus múltiples caras

Cuando hablamos de accesibilidad en el transporte, también hablamos de discapacidades invisibles y situaciones que complican el acceso o el uso de la red a diario:

  • Mujeres embarazadas,
  • Adultos con niños pequeños o un carrito,
  • Pasajeros con equipaje,
  • Ancianos, enfermos o convalecientes,
  • Personas con movilidad reducida y en silla de ruedas,
  • Personas con discapacidades sensoriales, mentales y motoras.
El complejo caso del metro de París

La cuestión de la accesibilidad del metro de París, que en algunos lugares tiene más de 100 años, es compleja. Para entender la realidad detrás de un proyecto para hacer el metro de París totalmente accesible, ¡visita nuestro artículo!

Iniciativas de accesibilidad en nuestra red

Île-de-France Mobilités y sus operadores están desarrollando iniciativas para facilitar la movilidad de personas con discapacidad en la red, ¡descubrídlas!

