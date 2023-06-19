Accesibilidad: una Île-de-France móvil, para todos

Planifica tus viajes
Para encontrar tu ruta accesible en nuestra red, consulta el planificador de rutas "Desplazamiento".
Recuerda marcar las casillas que te correspondan en la pestaña "Facilidad de acceso".
La inclusión en el transporte público es un tema social importante y un tema prioritario para Île-de-France Mobilités, que invierte cada año en una red más cómoda y accesible para todos.
En Île-de-France, 4 de cada 10 residentes de Île-de-France están discapacitados temporal o permanentemente.
Ofrecer a todos un acceso simplificado al transporte significa reducir la brecha social y disminuir las desigualdades en el acceso a la autonomía, el trabajo, la vida social, los estudios y nuevas oportunidades.
Desde 2005, Île-de-France Mobilités ha estado invirtiendo en una política importante de transformación de su red, una política que se lleva a cabo mano a mano con asociaciones, operadores, autoridades locales y la región de Île-de-France.
¿El objetivo? Mejorar la comodidad y aportar cada vez más independencia a las personas con discapacidad en el transporte público.
Cuando hablamos de accesibilidad en el transporte, también hablamos de discapacidades invisibles y situaciones que complican el acceso o el uso de la red a diario:
La cuestión de la accesibilidad del metro de París, que en algunos lugares tiene más de 100 años, es compleja. Para entender la realidad detrás de un proyecto para hacer el metro de París totalmente accesible, ¡visita nuestro artículo!
Île-de-France Mobilités y sus operadores están desarrollando iniciativas para facilitar la movilidad de personas con discapacidad en la red, ¡descubrídlas!