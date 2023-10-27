Iniciativas de accesibilidad en nuestra red

Creada en 2002, Pam es un servicio especializado de transporte bajo demanda, diseñado para desplazamientos de dirección en dirección, para personas con discapacidad y titulares de una tarjeta de discapacidad.

Diseñado para ayudar a las personas con discapacidad a integrarse en la vida social, les permite desplazarse hacia y desde el trabajo y la salud, pero también para ocio, visitas a amigos o familiares, así como para realizar procedimientos administrativos.

El servicio está disponible los 7 días de la semana, de 6 a.m. a medianoche (y a las 2 a.m. los viernes y sábados en París).

¿Es un pequeño extra? Una tarifa individual cobraba el mismo precio que un billete T+ para todos los trayectos de menos de 15 km (con un límite de 14 euros para viajes de más de 50 km).

¿En cifras?