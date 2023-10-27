Iniciativas de accesibilidad en nuestra red
Île-de-France Mobilités y sus operadores fomentan y desarrollan, a lo largo de la red regional, iniciativas para facilitar la movilidad de personas con discapacidad. ¡Échales un vistazo!
Pam: un servicio de transporte individual bajo demanda en la región de Île-de-France
Creada en 2002, Pam es un servicio especializado de transporte bajo demanda, diseñado para desplazamientos de dirección en dirección, para personas con discapacidad y titulares de una tarjeta de discapacidad.
Diseñado para ayudar a las personas con discapacidad a integrarse en la vida social, les permite desplazarse hacia y desde el trabajo y la salud, pero también para ocio, visitas a amigos o familiares, así como para realizar procedimientos administrativos.
El servicio está disponible los 7 días de la semana, de 6 a.m. a medianoche (y a las 2 a.m. los viernes y sábados en París).
¿Es un pequeño extra? Una tarifa individual cobraba el mismo precio que un billete T+ para todos los trayectos de menos de 15 km (con un límite de 14 euros para viajes de más de 50 km).
¿En cifras?
- 23.000 usuarios registrados en el servicio (el doble respecto a 2019)
- 800.000 viajes realizados en 2025
- El 96% de las llamadas respondían en menos de 3 minutos
Transporte escolar adaptado: transporte escolar público para alumnos y estudiantes de la región de Île-de-France
El transporte escolar adaptado es un servicio gratuito de transporte público para estudiantes con discapacidad en la región de Île-de-France , que se realiza en vehículos adaptados a sus necesidades puerta a puerta (adaptación para sillas de ruedas, coche clásico, ambulancia, etc.).
Île-de-France Mobilités también ofrece, de forma voluntaria, un sistema de apoyo a pie o en transporte público a estos alumnos y estudiantes, con el objetivo de promover su autonomía.
Assist'enGare: un servicio de asistencia en la estación mediante reserva
Assist'enGare es un servicio nacional de asistencia en estaciones (con reserva obligatoria), que acompaña a personas con discapacidad con una tarjeta de discapacidad del 80% o más durante sus viajes en tren.
Esta plataforma te permite obtener más información y reservar servicios de asistencia:
- Por teléfono : 32 12 todos los días entre las 8 a.m. y las 8 p.m. (el servicio accesible de Rogervoice está disponible),
- Online : mediante un formulario digital,
- En caso de dificultades el día de tu viaje: contacta con la línea de emergencia de accesibilidad disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 09 72 72 00 65.
¿Qué servicios hay disponibles en Assist'enGare?
- Recepción y apoyo en la emisora y en línea,
- Asistencia los 7 días de la semana, desde el primero hasta el último tren en todas las estaciones de Île-de-France,
- Acceso, sin coste adicional, a transporte alternativo a la red de transporte público cuando el trayecto incluye una estación no accesible : el asesor estudiará tu ruta para ofrecerte una solución alternativa accesible por transporte público o con transporte alternativo por carretera hasta la estación accesible más cercana.
¿Cuándo reservar?
Debes reservar tu asistencia desde 15 días hasta 24 horas antes de la salida del tren.
La página de itinerarios "Cómo moverse": un planificador de rutas adaptado
Desarrollada por Île-de-France Mobilités, la página de desplazamientos te permite crear opciones de ruta punto a punto basadas en tu perfil de viajero y la facilidad de acceso a la red de transporte público.
Para ello, simplemente marca las casillas correspondientes a tu situación en las pestañas "Facilidad de acceso" y "Perfil del viajero"; la calculadora te sugerirá itinerarios adecuados.
Ezymob, accesibilidad individualizada en el transporte
¡Probamos la solución Ezymob en la red Île-de-France Mobilités!
La empresa Ezymob, seleccionada para el concurso "Passenger Information Challenge", ha proporcionado a Île-de-France Mobilités una solución que permite que personas con discapacidad visual sean acompañadas durante sus desplazamientos en transporte público.
¿Los objetivos de este experimento probado entre julio y diciembre de 2023?
- Para ofrecer una solución cómoda a los pasajeros con discapacidad que faciliten sus trayectos diarios,
- Ofrecer una herramienta fácil de usar que no requiera infraestructura o equipos adicionales,
- Ser compatible con la aplicación Île-de-France Mobilités,
¿Cómo funciona?
Gracias a la cámara del móvil, el usuario puede escanear su entorno y localizar la infraestructura del medio de transporte elegido (puerta del vehículo, validadores, asiento libre, etc.).
Este experimento, codesarrollado por los equipos del Laboratoire de Mobilités de Île-de-France y Ezymob, ha supuesto el inicio de una respuesta a las necesidades reales de las personas con discapacidad visual en el transporte público.
¿Te interesa el ecosistema de innovaciones digitales y experimentos? Ven y participa en el Laboratorio uniéndote a nuestros testers de laboratorio.
La aplicación Andilian
Andilien es una aplicación móvil gratuita desarrollada por Transilien SNCF y diseñada para personas con discapacidad.
Andilien te permite preparar tus viajes de la mejor manera posible en las estaciones de la red de Transilien dando acceso a:
- mapa de cada estación y las instalaciones accesibles disponibles en el lugar,
- la posibilidad de mostrar una ruta adecuada en la estación elegida.
Paquetes de "accesibilidad" para viajar en nuestra red
El paquete amatista
El pase Amatista es gratuito y se emite con un pase Navigo. Permite viajar ilimitado dentro de las zonas donde el pase es válido.
Está reservado para:
- Senior
- Adultos con discapacidad,
- No apto para trabajar,
- Veteranos
- Viudas de guerra,
viviendo en Île-de-France y sujetos a condiciones de recursos o estatus.
El pase Amatista es comprado y distribuido por los departamentos y la ciudad de París, que deciden de forma independiente los beneficiarios y la participación financiera del viajero. La solicitud debe presentarse al Departamento o al CCAS de su municipio.
Paquetes y entradas para personas con discapacidad
50% de descuento o gratis para personas con discapacidad* y gratis para su acompañante.
*Consulta los términos y condiciones en nuestra página web.
M.A.V: mi asistente visual
My Visual Assistant es una aplicación gratuita de SNCF que permite a pasajeros sordos o con discapacidad auditiva recibir los anuncios del conductor en francés o inglés directamente en su smartphone durante el trayecto. Lanzado en 2019, hasta la fecha se han conseguido más de 50.000 descargas.