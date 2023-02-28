Descubre los resultados de la consulta

CONSULTA PRELIMINAR DEL PROYECTO BUS ENTRE SEINE: FIGURAS CLAVE DE PARTICIPACIÓN

Del 20 de septiembre al 22 de octubre de 2021, Île-de-France Mobilités y los socios del proyecto organizaron una consulta preliminar sobre el proyecto para desarrollar los carriles autobuses de Aulnay, Sevran, Villepinte y Tremblay-en-France, con el objetivo de mejorar el viaje en autobús entre las estaciones de Aulnay, Sevran Beaudottes y Vert Galant. Fue una oportunidad para informar a los habitantes y usuarios del transporte público del sector y para iniciar un diálogo con ellos a través del siguiente sistema: 4 reuniones de campo, 2 talleres-paseos, folletos con cupón T distribuidos por todo el sector, un formulario accesible directamente desde la web del proyecto.

Consulta los resultados de la consulta y su resumen

La recopilación de diversas contribuciones del público ha permitido a Île-de-France Mobilités comprender mejor las expectativas del territorio y extraer las principales lecciones de la consulta, útiles para la continuidad del proyecto. En resumen, los principales elementos que se conservan son:

UN PROYECTO LARGAMENTE ESPERADO

Altas expectativas de los usuarios respecto a la mejora de la experiencia del pasajero

Deseo de compartir usos y desarrollar modos de transporte blandos

Temor a las molestias asociadas a la obra

Mantenimiento del sistema de consulta e información

¿Y AHORA?

El 25 de mayo de 2022, el Consejo de Mobilité de Île-de-France adoptó el informe de consulta sobre el proyecto para desarrollar los carriles autobuses de Aulnay, Sevran, Villepinte y Tremblay-en-France y decidió continuar el proyecto, teniendo en cuenta las discusiones durante la consulta. El equipo continuará con los estudios técnicos para perfeccionar el proyecto. Después, se consultará al público sobre la base de un proyecto más detallado como parte de una investigación pública antes de finales de 2023-2024. Tras esta etapa, si el Prefecto declara que el proyecto es de interés público, los estudios de diseño continuarán en paralelo con las adquisiciones de terrenos necesarias para la realización del proyecto.