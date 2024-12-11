Autobús

Instalaciones dedicadas a autobusesAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

El proyecto presentado prevé el desarrollo de carriles para autobuses en el trazado de la actual línea 15 entre la estación RER de Aulnay-sous-Bois (RER B, tranvía T4) y las estaciones de Sevran-Beaudottes (RER B, futura línea 16 de la GPE) y Vert Galant (RER B).

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Seine-Saint-Denis
Établissement Public Territorial Paris Terres d'Envol
Île-de-France Mobilités

Noticias

Publicado el

Última oportunidad para hablar con los equipos del proyecto, el 12 de octubre, de 8:00 a 11:00, en la estación RER de Aulnay

La ruta

Cifras clave

18 estaciones atendidas

en 4 municipios, incluyendo 3 estaciones de tren

9,2 km

carriles exclusivos para autobuses

8 a 10 minutos

Ahorro medio de tiempo

35 minutos

d'Aulnay en el Vert Galant

7,5 km

de carriles bici

24 000

Se esperan pasajeros cada día

Calendario

Financiación y actores
  1. 2020-2021
    Estudios previos
  2. Septiembre-octubre de 2021
    Consulta previa
  3. Mayo de 2022
    Valoración de la consulta
  4. 2022-2024
    Estudios Esquemagráficos
  5. 11 de diciembre de 2024
    Validación del esquema por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités
  6. Investigación pública
  7. Estudios de diseño detallado seguidos de trabajos (sujetos a la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias y financiación)