Instalaciones dedicadas a autobusesAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

El proyecto presentado prevé el desarrollo de carriles para autobuses en el trazado de la actual línea 15 entre la estación RER de Aulnay-sous-Bois (RER B, tranvía T4) y las estaciones de Sevran-Beaudottes (RER B, futura línea 16 de la GPE) y Vert Galant (RER B).
La ruta
Cifras clave
18 estaciones atendidas
en 4 municipios, incluyendo 3 estaciones de tren
9,2 km
carriles exclusivos para autobuses
8 a 10 minutos
Ahorro medio de tiempo
35 minutos
d'Aulnay en el Vert Galant
7,5 km
de carriles bici
24 000
Se esperan pasajeros cada día
Calendario
- 2020-2021Estudios previos
- Septiembre-octubre de 2021Consulta previa
- Mayo de 2022Valoración de la consulta
- 2022-2024Estudios Esquemagráficos
- 11 de diciembre de 2024Validación del esquema por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités
- Investigación pública
- Estudios de diseño detallado seguidos de trabajos (sujetos a la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias y financiación)