Financiación y los actores

Actores

A través del Contrato de Plan Estado-Región 2015-2020 (CPER), el Estado contribuye a la modernización y desarrollo de las líneas de transporte en la región de Île-de-France para hacer frente a los retos y expectativas de viaje de los residentes de Île-de-France. Al financiar este proyecto, el Estado se compromete a ofrecer a los residentes de Île-de-France un transporte más eficiente para avanzar hacia una ciudad sostenible y un estilo de vida más pacífico. El Estado persigue su objetivo de hacer la red de transporte más eficiente integrándola en la dinámica de los territorios para satisfacer mejor las necesidades diarias de los usuarios, mejorar el acceso al transporte para todos y así fortalecer el atractivo de la región de Île-de-France. El Estado financia los estudios preliminares (DOCP) de este proyecto, hasta la investigación de interés público, hasta el 21%, de acuerdo con el Contrato del Plan Estado-Región.

Para satisfacer la demanda de todos los usuarios, la Región está invirtiendo masivamente para modernizar y ampliar la red de transporte público. En colaboración con Île-de-France Mobilités, la Región ha estado involucrada en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar profundamente las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. La creación de nuevas líneas de tranvía forma parte de este gran programa. La región le destina recursos financieros muy significativos. La Región es el principal financiador de los estudios preliminares (DOCP) de este proyecto, hasta la encuesta de interés público, hasta el 49%.

Dado que es un importante problema social, económico y medioambiental, el Departamento de Seine-Saint-Denis está comprometido con el desarrollo de modos activos de transporte y con mejorar la calidad y cantidad del transporte público en la región. Participa activamente en el despliegue de la red de autobuses y en la ampliación de las líneas de metro, y apoya la construcción de las nuevas líneas de metro Grand Paris Express. El Departamento financia los estudios de este proyecto TCSP con un valor del 10%.

Como puerta internacional de entrada a la metrópoli de Île-de-France, París Terres d'Envol tiene una política activa para desarrollar la oferta de transporte y la movilidad sostenible para los habitantes de sus ocho ciudades. Ante los múltiples desafíos del territorio, Paris Terres d'Envol participa en la gestión de redes de autobuses y organiza la intermodalidad alrededor de las estaciones. El proyecto TCSP entre Aulnay-sous-Bois y Tremblay-en-France está totalmente alineado con la estrategia de movilidad implementada en estrecha colaboración con sus ciudades miembros y apoyará eficazmente la llegada de las futuras estaciones Grand Paris Express. Este proyecto está financiado en un 20% por el territorio.