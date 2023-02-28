La consulta es un paso esencial en cualquier proyecto de desarrollo urbano. Las opiniones recogidas al final del proyecto permitirán adaptar el proyecto a su entorno y a las necesidades de los usuarios del territorio.

Expresa tu opinión y ayúdanos a entender mejor tus usos y expectativas; tus comentarios serán considerados para el resto del proyecto.

La consulta también le invita a dar su opinión sobre las dos variantes propuestas en esta fase para el desarrollo del RD40 en Villepinte.