Instalaciones dedicadas a autobusesAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Diálogo

Consulta

El 16 de octubre a las 10 de la mañana, reúnete en la parada Merisiers en Tremblay para la última caminata del taller

La consulta es un paso esencial en cualquier proyecto de desarrollo urbano. Las opiniones recogidas al final del proyecto permitirán adaptar el proyecto a su entorno y a las necesidades de los usuarios del territorio.

Expresa tu opinión y ayúdanos a entender mejor tus usos y expectativas; tus comentarios serán considerados para el resto del proyecto.

La consulta también le invita a dar su opinión sobre las dos variantes propuestas en esta fase para el desarrollo del RD40 en Villepinte.

Eventos pasados

Talleres-paseos:

En septiembre de 2021, se organizaron varias "reuniones de pasajeros" con usuarios del transporte cercanos en Tremblay-en-France, Aulnay sous Bois y Villepinte.
* Participación sujeta a la presentación del pase sanitario

Reuniones de viajeros:

Los talleres-paseos, en octubre de 2021, invitaron al público a profundizar en ciertos temas mediante una visita de campo. Su tema era el Puente Croix-Blanche o el RD40.

Los documentos de la consulta

Cartografía de la ruta

