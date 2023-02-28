Diálogo
Consulta
La consulta es un paso esencial en cualquier proyecto de desarrollo urbano. Las opiniones recogidas al final del proyecto permitirán adaptar el proyecto a su entorno y a las necesidades de los usuarios del territorio.
Expresa tu opinión y ayúdanos a entender mejor tus usos y expectativas; tus comentarios serán considerados para el resto del proyecto.
La consulta también le invita a dar su opinión sobre las dos variantes propuestas en esta fase para el desarrollo del RD40 en Villepinte.
Eventos pasados
Talleres-paseos:
En septiembre de 2021, se organizaron varias "reuniones de pasajeros" con usuarios del transporte cercanos en Tremblay-en-France, Aulnay sous Bois y Villepinte.
* Participación sujeta a la presentación del pase sanitario
Reuniones de viajeros:
Los talleres-paseos, en octubre de 2021, invitaron al público a profundizar en ciertos temas mediante una visita de campo. Su tema era el Puente Croix-Blanche o el RD40.