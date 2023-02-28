Descubre el proyecto
El proyecto presentado contempla la creación de carriles dedicados a autobuses y desarrollos específicos para hacer que el tráfico de autobuses sea más fluido y así aumentar su velocidad y regularidad. Irá acompañado de una reorganización de la red local de autobuses y la creación de carriles bici en gran parte de la ruta.
El proyecto consiste en crear carriles dedicados a autobuses y desarrollos específicos para mejorar el flujo del tráfico de autobuses (prioridad en intersecciones de sectores compartidos con vehículos particulares, por ejemplo) entre Aulnay-sous-Bois y Tremblay-en-France. La ruta sigue en gran medida la línea actual 15, entre las estaciones del RER de Aulnay-sous-Bois y Vert Galant, pasando por la estación del RER de Sevran-Beaudottes, que sirve a cuatro municipios (Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France).
La creación de carriles exclusivos a lo largo de los 9,2 km de la ruta y la implementación de instalaciones específicas mejorarán los tiempos de viaje para los usuarios (35 minutos entre Aulnay-sous-Bois y Tremblay-en-France y una ganancia estimada de 8 a 10 minutos) y el rendimiento de toda la red de autobuses en el sector. Liberado de las vicissitudumbres del tráfico, el autobús también ofrecerá un servicio más eficiente a los principales centros de transporte de la región (RER B, futura línea 16 del Grand Paris Express en Sevran-Beaudottes).
La creación de carriles dedicados a autobuses irá acompañada de una recualificación de los espacios públicos: creación de rutas ciclistas, caminos peatonales, paisajismo, etc.
Plan
Los objetivos del proyecto
- Ofrecer un medio de transporte rápido, fiable y cómodo y mejorar el rendimiento de otras líneas de autobús del territorio;
- Garantizar un enlace eficiente y conexiones con los centros de estaciones (Aulnay-sous-Bois; Sevran-Beaudottes y Vert-Galant);
- Apoyar los proyectos de desarrollo del territorio atendiendo lo más estrechamente posible las áreas en proyecto (en particular la ZAC de la Pépinière y el Parc de la Noue);
- Crear rutas continuas, cómodas y seguras para desplazamientos alternativos como caminar y andar en bicicleta;
- Mejorar el entorno vital contribuyendo a la renovación de los espacios públicos y a la calma del tráfico.
La ruta y los desarrollos
El proyecto forma parte de un entorno urbano muy denso, con anchos de carril que a veces están limitados. Como resultado, el proyecto permite varios tipos de inserción de carriles exclusivos dedicados, dependiendo del entorno que crucen y para limitar la adquisición de terrenos:
Carriles exclusivos para autobuses en ambas direcciones
La inserción de carriles exclusivos dedicados en cada dirección puede implicar, en algunos casos, la reducción de carriles de tráfico, pero permitirá la creación de carriles bici o el ensanchamiento de aceras peatonales. Esta opción de desarrollo se elegirá en las zonas más amplias, con el fin de promover un uso pacífico del espacio para todos los modos de transporte (peatones, ciclistas, coches y colectivos).
Los carriles dedicados a autobuses pueden situarse axialmente (el carril para autobuses está en el centro con los carriles de coches a cada lado) o laterales (el carril para autobuses está en el lateral).
Un carril dedicado a autobuses en una dirección
En las zonas más restringidas, solo se creará un carril dedicado para no afectar demasiado al entorno urbano. Los autobuses circularán por carriles dedicados en una dirección y por carriles para coches en la otra.
Numerosas conexiones
La TCSP establecerá numerosas conexiones con los otros principales medios de transporte del territorio, en servicio y previstos: en conexión en la estación RER de Aulnay: RER B, Transilien K, tranvía T4; en conexión en la estación Sevran-Beaudottes: RER B, futura línea 16 del Grand Paris Express en proyecto; en la estación de Vert-Galant: RER B.
También se tienen en cuenta las conexiones con autobuses y el despliegue de nuevas rutas ciclistas como parte del proyecto.
Un autobús más accesible, rápido y cómodo
Con un autobús cada cinco o seis minutos en hora punta y un tiempo estimado de viaje de 35 minutos desde Aulnay-sous-Bois hasta Vert Galant (es decir, un ahorro de 8 a 10 minutos), el territorio pronto contará con un medio de transporte rápido y eficiente que servirá mejor a los distritos y permitirá más facilidades en las interconexiones con otros medios de transporte.
Las estaciones y las instalaciones peatonales cumplirán con los estándares de accesibilidad vigentes, para permitir que las personas con movilidad reducida circulen con seguridad.
El proyecto y la moto
Hoy en día, el territorio sufre de la falta de rutas ciclistas continuas, lo que limita el uso de bicicletas. El proyecto TCSP planeaconectar los tramos ciclistas existentes para crear rutas ciclistas continuas a lo largo de toda la ruta.
Con la excepción de una zona de 1,5 km donde las bicicletas circularán por los carriles de tráfico (en una zona limitada a 30 km/h), las rutas ciclistas consistirán en carriles bici a lo largo de todo el recorrido. En total, más de 7,5 km de carreteras dedicadas podrán ser utilizadas por los ciclistas con total seguridad.
Se planifican aparcamientos para bicicletas en cada centro de intercambio.