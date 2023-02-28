Descubre el proyecto

El proyecto consiste en crear carriles dedicados a autobuses y desarrollos específicos para mejorar el flujo del tráfico de autobuses (prioridad en intersecciones de sectores compartidos con vehículos particulares, por ejemplo) entre Aulnay-sous-Bois y Tremblay-en-France. La ruta sigue en gran medida la línea actual 15, entre las estaciones del RER de Aulnay-sous-Bois y Vert Galant, pasando por la estación del RER de Sevran-Beaudottes, que sirve a cuatro municipios (Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France).

La creación de carriles exclusivos a lo largo de los 9,2 km de la ruta y la implementación de instalaciones específicas mejorarán los tiempos de viaje para los usuarios (35 minutos entre Aulnay-sous-Bois y Tremblay-en-France y una ganancia estimada de 8 a 10 minutos) y el rendimiento de toda la red de autobuses en el sector. Liberado de las vicissitudumbres del tráfico, el autobús también ofrecerá un servicio más eficiente a los principales centros de transporte de la región (RER B, futura línea 16 del Grand Paris Express en Sevran-Beaudottes).

La creación de carriles dedicados a autobuses irá acompañada de una recualificación de los espacios públicos: creación de rutas ciclistas, caminos peatonales, paisajismo, etc.