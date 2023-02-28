Última oportunidad para hablar con los equipos del proyecto, el 12 de octubre, de 8:00 a 11:00, en la estación RER de Aulnay

El 12 de octubre, de 8 a 11 a.m., el equipo de proyecto Île-de-France Mobilités estará presente para la última reunión de la consulta del proyecto, en la parada de autobús 15 de la estación del RER Aulnay-sous-Bois. El equipo te presentará el proyecto de desarrollo, responderá a tus preguntas y podrá entregarte el folleto de presentación del proyecto con su tarjeta T.

No olvidemos la última reunión de la consulta, el 16 de octubre a partir de las 10 a.m. en Tremblay-en-France en la parada Merisiers de la línea 15, para una caminata-taller* sobre el tema de la inserción de carriles autobuses a lo largo de la RD40. Haz clic aquí para saber cómo inscribirte (dentro del límite de 20 plazas disponibles).

* Participación sujeta a la presentación del pase sanitario.