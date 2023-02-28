¡Fin de la consulta! Tras 5 semanas, la consulta preliminar sobre el proyecto para desarrollar carriles exclusivos para autobuses entre Aulnay y Tremblay finalizó el 22 de octubre de 2021. Se recibieron más de cien avisos entre el 20 de septiembre y el 22 de octubre de 2021, a través de la página web, el cupón T o durante las diversas reuniones y talleres organizados.

Île-de-France Mobilités y sus socios desean agradecer a todas las personas que participaron en la consulta sobre el proyecto y que se tomaron el tiempo para formular sus opiniones y propuestas.

En las próximas semanas, el equipo del proyecto tomará nota de todas estas contribuciones, las analizará y elaborará lecciones y directrices para futuros estudios. Todo esto será transcrito en el "informe de consulta", que será aprobado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités.

Al final de este proceso, los resultados de la consulta se harán públicos y estarán disponibles en esta página web.