El 21 de octubre a las 17:30, una nueva fecha para el taller en el sector RD40

Un taller-centrado* sobre el "RD40" está organizado por Île-de-France Mobilités, el jueves 21 de octubre de 2021, de 17:30 a 19:00, por videoconferencia.

¡Todavía quedan algunos sitios disponibles! Para participar, regístrate haciendo clic aquí.

El taller se llevará a cabo de la siguiente manera:

Introducción

Parte 1: presentación del sector: RD40, en las comunas de Villepinte y Tremblay-en-France

Parte 2: taller en subgrupos: recopilación de opiniones / comentarios / contribuciones sobre el proyecto presentado

Parte 3: restitución del trabajo de los subgrupos en pleno

Conclusión

*Este taller digital sustituye al walk-workshop inicialmente programado para el 16/10/21, que fue cancelado tras varias cancelaciones de última hora.