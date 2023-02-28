El 21 de octubre a las 17:30, una nueva fecha para el taller en el sector RD40
Un taller-centrado* sobre el "RD40" está organizado por Île-de-France Mobilités, el jueves 21 de octubre de 2021, de 17:30 a 19:00, por videoconferencia.
¡Todavía quedan algunos sitios disponibles! Para participar, regístrate haciendo clic aquí.
El taller se llevará a cabo de la siguiente manera:
- Introducción
- Parte 1: presentación del sector: RD40, en las comunas de Villepinte y Tremblay-en-France
- Parte 2: taller en subgrupos: recopilación de opiniones / comentarios / contribuciones sobre el proyecto presentado
- Parte 3: restitución del trabajo de los subgrupos en pleno
- Conclusión
*Este taller digital sustituye al walk-workshop inicialmente programado para el 16/10/21, que fue cancelado tras varias cancelaciones de última hora.