El 5 de octubre, de 15:30 a 18:30, venid a hablar con los equipos de proyecto en Villepinte

El 5 de octubre, de 15:30 a 18:30, el equipo de proyecto Île-de-France Mobilités estará presente en la RD115 en Villepinte y recorrerá varias paradas entre el Parc de la Noue, el Lycée Rostand, Malraux, Leclerc y Brassens. El equipo vendrá a reunirse contigo para presentar el proyecto de desarrollo, discutir, entregarte el folleto de presentación del proyecto con su tarjeta T y responder a tus preguntas.

Otros viajes del equipo del proyecto están programados:

En la parada del autobús 15, estación del RER Aulnay-sous-Bois | Martes, 12 de octubre – 8:00 – 11:00.

También están programados dos talleres* para el 9 de octubre en Aulnay-sous-Bois y el 16 de octubre en Tremblay-en-France. Haz clic aquí para más información sobre los talleres y cómo inscribirte.

* Participación sujeta a la presentación del pase sanitario