¡Participa en la consulta!

Del 20 de septiembre al 22 de octubre de 2021, Île-de-France Mobilités está organizando una consulta preliminar para que todos puedan conocer y opinar sobre el proyecto de desarrollo de autobuses desde Aulnay-sous-Bois hasta Tremblay-en-France.

Una etapa importante en la vida del proyecto, esta fase de consulta es un momento privilegiado para la información y el intercambio; Pretende enriquecer el proyecto y hacerlo evolucionar gracias a las opiniones expresadas.

Residentes locales, usuarios, viajeros, empresas, asociaciones y autoridades locales: ¡estáis todos invitados a participar!