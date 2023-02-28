Participa en el taller-recorrido el 9 de octubre, de 10:00 a 12:30 h, en Aulnay

El sábado 9 de octubre, de 10:00 a 12:30, reuníos en el patio de la estación de Aulnay RER para dar un paseo por la ciudad con el tema del Puente Croix-Blanche, seguido de un taller colectivo en la sala durante el cual podréis dar vuestra opinión, intercambiar con los equipos y participar en la realización de vuestro futuro proyecto. Para participar, y sujeto a la presentación del pase sanitario el Día D, regístrate online (20 plazas disponibles).

¿No disponible hoy? No te pierdas la segunda caminata-taller* organizada en Tremblay-en-France, que tendrá lugar el sábado 16 de octubre a partir de las 10:00. Quedé en el patio delantero de la estación Vert-Galant para dar un paseo sobre la inserción de carriles autobuses a lo largo de la RD40. Haz clic aquí para saber cómo registrarte.

Y no lo olvidéis: el equipo del proyecto estará disponible para responder a todas vuestras preguntas el 12 de octubre, de 8:00 a 11:00, en el atrio de la estación RER de Aulnay.

* Participación sujeta a la presentación del pase sanitario.