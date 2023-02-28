Primera reunión el 23 de septiembre, de 17:00 a 20:00, en la estación RER de Vert Galant

El 23 de septiembre, de 17:00 a 20:00, el equipo de proyecto Île-de-France Mobilités estará presente en la estación RER de Vert Galant en Tremblay-en-France. El equipo vendrá a reunirse contigo para presentar el proyecto de desarrollo, discutir, entregar el folleto de presentación del proyecto con su tarjeta T y responder a tus preguntas.

El equipo del proyecto está previsto realizar otros viajes.

Próximas reuniones programadas:

En la parada de Lapin Saut en Aulnay-sous-Bois | Jueves 30 de septiembre – 13:00-16:00

En la RD115 en Villepinte, circulando en varias paradas entre el Parc de la Noue, el Liceo Rostand, Malraux, Leclerc y Brassens | Martes, 5 de octubre – 15:30-18:30

En la parada del autobús 15, estación del RER Aulnay-sous-Bois | Martes, 12 de octubre – 8:00 – 11:00.

También están programados dos talleres* para el 9 de octubre en Aulnay y el 16 de octubre en Tremblay-en-France. Haz clic aquí para más información sobre los talleres y cómo inscribirte.

* Participación sujeta a la presentación del pase sanitario.