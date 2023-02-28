Conoce a los equipos del proyecto el 30 de septiembre, de 13:00 a 16:00, en la parada Lapin Saut, en Aulnay-sous-Bois

El 30 de septiembre, de 13:00 a 16:00, el equipo del proyecto Île-de-France Mobilités le invita a la parada de Lapin Saut en Aulnay-sous-Bois. Ven a hablar con el equipo, descubre el proyecto de desarrollo, haz tus preguntas y recoge el folleto de presentación del proyecto con su tarjeta T.

Otros viajes del equipo del proyecto están programados:

En la RD115 en Villepinte, circulando en varias paradas entre el Parc de la Noue, el Liceo Rostand, Malraux, Leclerc y Brassens | Martes, 5 de octubre – 15:30-18:30

En la parada del autobús 15, estación del RER Aulnay-sous-Bois | Martes, 12 de octubre – 8:00 – 11:00.

También están programados dos talleres* para el 9 de octubre en Aulnay y el 16 de octubre en Tremblay-en-France. Haz clic aquí para más información sobre los talleres y cómo inscribirte.

* Participación sujeta a la presentación del pase sanitario.