¿Vas a quitar plazas de aparcamiento?

Según los primeros estudios realizados, el proyecto tendrá impacto en unas 120 plazas de aparcamiento: la rue Jules Vallès y la RD115 entre la parada Soleil Levant y Lapin Saut en Aulnay-sous-Bois, en la Avenue Martin Luther King en Sevran y en la RD40 en Tremblay-en-France. Esta es una estimación inicial que habrá que refinar más adelante. Los estudios posteriores también pretenderán limitar el impacto en los usos existentes y analizar los métodos de restitución si es necesario. Por ejemplo, en Sevran se estudiará la creación de una zona de aparcamiento en la RD 115 (al norte del centro comercial) para compensar la eliminación de plazas de aparcamiento en la ruta.