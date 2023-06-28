¿Cómo se prevé la instalación para ciclistas?

Con el proyecto, los ciclistas acabarán beneficiándose de casi 7,5 km de rutas ciclistas. Se crearán nuevos carriles bici para completar la red existente. Sin embargo, en algunos sectores, dada la anchura de los carriles y el entorno, las instalaciones para bicicletas son imposibles de implementar y el tráfico ciclista estará en el tráfico general, que luego se regulará en la zona 30. Île-de-France Mobilités ha estado en contacto con las asociaciones ciclistas en la primera fase y continuará involucrándolas en el resto del proyecto.