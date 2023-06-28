Instalaciones dedicadas a autobusesAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay
¿Será necesario eliminar árboles?
Una estimación inicial, que tendrá que refinarse más adelante, estima el número de árboles afectados por el proyecto en algo menos de 40 (con la opción 1 para Tremblay en Francia); como parte de la opción 2 para Tremblay-en-France (conservación de carriles 2x2 para el tráfico rodado), unos 250 árboles se verán afectados. Île-de-France Mobilités está estudiando todas las soluciones para limitar los impactos: replantar árboles en el lugar o replantar en otros sectores. Cabe señalar que la plantación de árboles está prevista como parte del paisajismo del proyecto.