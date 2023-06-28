¿Será necesario eliminar árboles?

Una estimación inicial, que tendrá que refinarse más adelante, estima el número de árboles afectados por el proyecto en algo menos de 40 (con la opción 1 para Tremblay en Francia); como parte de la opción 2 para Tremblay-en-France (conservación de carriles 2x2 para el tráfico rodado), unos 250 árboles se verán afectados. Île-de-France Mobilités está estudiando todas las soluciones para limitar los impactos: replantar árboles en el lugar o replantar en otros sectores. Cabe señalar que la plantación de árboles está prevista como parte del paisajismo del proyecto.