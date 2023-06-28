¿Por qué cambiar la ubicación de ciertos resorts?

Como parte del proyecto para desarrollar autobuses desde Aulnay-sous-Bois hasta Tremblay-en-France, se están estudiando diferentes tipos de reconfiguración, incluyendo la creación de 3 nuevas estaciones:

En la carretera hacia Mitry (RD115), en las inmediaciones de la rotonda que da servicio al Hospital Intercomunal Robert Ballanger: esta parada reforzará el servicio al centro hospitalario, con una estación alternativa.

En la Avenida Salvador Allande, cerca de la rotonda Salvador Allende/Martin Luther King: permitiría a los residentes y empleados del parque empresarial cercano beneficiarse de un servicio alternativo al sector Sevran-Beauvottes.

En el Boulevard Robert Ballanger (RD115), aguas arriba de la rotonda RD115/RD40: para dar servicio a las instalaciones culturales situadas al norte de la RD115.

Al mismo tiempo y como resultado de la reestructuración de la línea 15, algunas estaciones dejarán de ser atendidas por ella: Anatole France, Floquet, Saint-Paul, Malraux, Leclerc, Brassens y las paradas de la rama de Tremblay-en-France. Se realizará un análisis posterior de la reestructuración de la red de autobuses existente para especificar los términos y condiciones para atender estas estaciones no incluidas en el ámbito del proyecto, gracias a una o más líneas de autobús más. Este análisis se realizará en colaboración con las autoridades locales implicadas y las asociaciones del sector. Tres paradas de la ruta (actualmente atendidas por la línea 15) serán eliminadas:

Parada Art en Aulnay-sous-Bois: situada entre 2 paradas muy transitadas de la línea (parada Soleil Levant y parada Lapin Saut), a muy poca distancia entre sí, la parada Art es muy poco utilizada (139 usuarios de media por día laborable – fuente Keolis - 2016), lo que la convierte en una de las paradas menos transitadas de la línea 15. Su eliminación mejorará la velocidad y regularidad comercial, y los usuarios tendrán dos paradas cercanas (Lapin Saut o Soleil Levant)

Parada HLM: esta parada actualmente solo se sirve en dirección a Aulnay-sous-Bois, en determinados momentos del día, cuando el autobús hace un desvío por el distrito de Ambourget. Su eliminación mejorará la legibilidad de la línea 15, y los usuarios podrán utilizar la parada cercana Ambourget – Cimetière.

Parada de Parada: como parte de la reconfiguración de la rotonda Robert Schuman, esta parada será eliminada y los usuarios podrán acceder a la parada de Savigny.

Para 2030, la línea 15 dará servicio a 23 estaciones en su ruta de 9,2 kilómetros desde Aulnay-RER hasta Vert Galant y se espera que transporte 24.000 pasajeros diarios.