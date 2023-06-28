¿Por qué reestructurar la ruta de la línea 15?

La línea 15 (Aulnay-sous-Bois RER – Tremblay-en-France Jaurès) es una de las más importantes del noreste de la región de Île-de-France, con alrededor de 20.000 pasajeros diarios. Por ello, es importante ofrecer a los distintos pasajeros que lo utilizan, especialmente en relación con las 3 estaciones atendidas (Aulnay RER, Sevran-Beaudottes y Vert Galant), un servicio de calidad. Hoy, esta frase:

se integra en la circulación general, lo que perjudica su rendimiento y la calidad del servicio (regularidad y velocidad comercial)

tiene particularidades de la ruta, con varios destinos/terminales, varias paradas y una ruta que varía según la dirección del tráfico, lo que complica su legibilidad.

La creación de un sitio dedicado (vías dedicadas), mejoras funcionales, así como la eliminación de ciertas paradas, mejorarán significativamente la operación de la línea, con un ahorro medio de tiempo de 8 a 10 minutos para ir de Aulnay RER a Vert Galant, para los 24.000 usuarios diarios que se espera que estén en la línea, a partir de 2030.