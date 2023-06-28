¿Cuándo se pondrá en marcha el proyecto?

Tras la consulta y la elaboración del informe de consulta, se realizarán estudios preliminares para finalizar el proyecto y establecer el Esquema de Principios. El proyecto será sometido a una investigación pública y podrá llevarse a cabo a medio plazo. Como billete, para proyectos comparables, se requerían entre 8 y 10 años de media entre los estudios preliminares (fase actual del proyecto) y la puesta en marcha de la nueva infraestructura. Este periodo tiene en cuenta, en particular, el tiempo necesario para obtener las distintas autorizaciones regulatorias y el tiempo requerido para la adquisición de terrenos y la implementación de cualquier desviación de las redes de concesiones.