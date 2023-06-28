En 2020, la primera fase del estudio del proyecto resultó en la publicación de un Dossier de Objetivos y Características Principales. Es sobre este apoyo, que permite especificar el proyecto, sus características y su ruta, donde se basa la consulta. Esta etapa de diálogo con la región forma parte del enfoque de calidad de Île-de-France Mobilités y refleja su deseo de construir proyectos por y para los usuarios del transporte público. Desde esta perspectiva, tu opinión y comentarios son importantes para enriquecer el proyecto. Del 20 de septiembre al 22 de octubre de 2021, ven y conoce a los equipos de proyecto de Île-de-France Mobilités durante reuniones y talleres organizados en el territorio (fechas, horarios y procedimientos de registro disponibles aquí) y comparte tus comentarios con nosotros dejando un aviso o devolviendo el cupón T del folleto, disponible en los ayuntamientos de Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte y Tremblay-en-France.