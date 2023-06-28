¿Cuál será el impacto del proyecto en el tráfico por carretera?

La creación de carriles dedicados a autobuses implica en algunos sectores una reducción de carriles para tráfico general: de 2x2 carriles dedicados al tráfico general a un solo carril (en cada dirección). Para evaluar adecuadamente los impactos, se realizaron estudios de tráfico desde la fase aguas arriba del estudio, para visualizar la evolución del tráfico vial para 2035. Muestran que:

Se espera que los niveles de tráfico en la zona disminuyan en una gran parte de la ruta, en relación con la llegada del Grand Paris Express, excepto en la RD40, donde el tráfico por carretera está aumentando ligeramente.

Sin embargo, el tráfico seguirá siendo intenso en las carreteras que ya están muy transitadas, con o sin la implementación de un carril dedicado (carriles dedicados a autobuses). De hecho, un gran número de vehículos que circulan por la RD40 están en tránsito y no intercambian con los municipios implicados en el proyecto TCSP. La reducción de la capacidad del eje disuadería a estos conductores de usar la RD40, que preferirían rutas de transporte adecuadas como, por ejemplo, la autopista A104.

Según estos estudios iniciales, parece que la implantación de transporte público en carriles dedicados no empeorará a priori las condiciones del tráfico. Tras la evaluación de la consulta y como parte de los estudios (fase principal del diagrama), se realizarán nuevos estudios de tráfico con el objetivo de profundizar, según diferentes escenarios y en colaboración con las autoridades locales, los impactos del proyecto sobre el tráfico viario, para arrojar luz sobre la elección de desarrollo que finalmente se propondrá a la investigación pública.