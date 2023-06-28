¿Cuál será el seguimiento de las opiniones y comentarios recogidos durante la consulta preliminar?

Todas las opiniones y comentarios serán considerados hasta el 22 de octubre inclusive. Al finalizar la consulta, Île-de-France Mobilités elaborará un informe sobre la consulta en el que enumerará los intercambios y opiniones expresados. Este documento será validado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités y comunicado a todos (publicado en la página web). Las lecciones aprendidas de la consulta alimentarán así el proyecto para que cumpla mejor con las necesidades y expectativas del territorio y guie la finalización de los estudios posteriores y la redacción del Esquema de Principios y del Expediente de Investigación de Servicios Públicos.