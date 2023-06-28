¿Qué soluciones de servicio se están considerando para las paradas que ya no serán atendidas por la línea 15?

Como resultado de la reestructuración del trazado de la línea 15, algunas estaciones dejarán de ser atendidas por esta línea: Anatole France, Floquet, Saint-Paul, Malraux, Leclerc, Brassens y las paradas de la rama de Jaurès. La reestructuración de la red de autobuses existente se llevará a cabo para especificar las condiciones de servicio de estas estaciones que no están incluidas en el alcance del proyecto. Estas paradas serán atendidas por otras líneas de la red de autobuses. Este punto se estudiará en una fase posterior del proyecto, para estar lo más cerca posible de las necesidades del territorio en la fecha de puesta en marcha de la nueva infraestructura.