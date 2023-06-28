¿Qué es un carril exclusivo para autobuses?

Es un carril dedicado únicamente a autobuses, que también se benefician de prioridad en los cruces. Este principio permite una circulación rápida y suave de los autobuses, que ganan velocidad y regularidad al liberarse de los peligros del tráfico (atascos, semáforos en rojo, etc.). Como parte del proyecto, se crearán 9,2 km de carriles dedicados a los autobuses. Puede ser un carril de sentido único (solo en una dirección) o un carril de doble sentido (un carril dedicado en cada dirección del tráfico). Estas calles se insertan de diferentes maneras, dependiendo de las limitaciones del lugar:

Axial: inserción en el centro de la calzada, entre las dos direcciones del tráfico general.

Lateral: Inserción junto a la carretera

bilateral: inserción a ambos lados de la calzada

Como parte del proyecto, siempre que ha sido posible, se ha mantenido el principio de un sitio dedicado de doble vía. Estos carriles dedicados podrán ser utilizados por otras líneas de autobús de la zona, según las modalidades que se estudiarán en el resto de los estudios del proyecto.