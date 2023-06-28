Autobús

Instalaciones dedicadas a autobusesAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

¿Quién financia el proyecto y cuánto cuesta?

El coste de la infraestructura se estima en 89,1 millones de euros sin impuestos. El Estado, la región de Île-de-France, el Departamento de Seine-Saint-Denis y el Establecimiento Público París Terres d'Envol financian los estudios hasta la Investigación de Servicios Públicos, según esta distribución:

  • La región de Île-de-France (49%)
  • El Estado (21%)
  • París Terres d'Envol (20%)
  • El departamento (10%)

Île-de-France Mobilités, la Autoridad Organizadora de Movilidad (AOM) en Île-de-France, es la autoridad contratante para estos estudios. También es Île-de-France Mobilités la que financia todo el material rodante y los costes operativos.