ENCUENTRO CON RESIDENTES LOCALES EN EL INDIA MARKET

Fecha de publicación: 17 de abril de 2018

El equipo del proyecto Île-de-France Mobilité estuvo presente en el mercado del distrito de Las Indias, en Sartrouville, el miércoles 11 de abril. Fue una oportunidad para dar a conocer el proyecto Bus Entre Seine e intercambiar información con los residentes del distrito, quienes se beneficiarán plenamente del proyecto. De 9 a.m. a 12 horas, los equipos acudieron a conocer a los vecinos en los pasillos del mercado y en las paradas de autobús. Bajo un sol radiante, las personas que conocimos estaban interesadas tanto en el folleto informativo como en las explicaciones ofrecidas. En esta ocasión se recogieron casi cuarenta contribuciones que se añadirán a las demás opiniones ya recibidas con vistas a la evaluación de la consulta.

La consulta continúa hasta el 20 de abril: no dudes en participar en el mapa o en dejar tu opinión en el formulario en la web.