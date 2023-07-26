DESCUBRE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA

Consulta aquí los resultados de la consulta y su resumen

UN PROYECTO LARGAMENTE ESPERADO

La recopilación de diversas contribuciones del público ha permitido a Île-de-France Mobilités comprender mejor las expectativas del territorio y extraer las principales lecciones de la consulta, útiles para la continuidad del proyecto. En resumen, los principales elementos que se conservan son:

• Un proyecto esperado para mejorar el funcionamiento de la red de autobuses existente y atender distritos estratégicos o cambiantes, aunque una ampliación del tranvía T2 habría sido considerada por algunos más ambiciosa.

• Puntos de atención sobre el desarrollo de carriles dedicados a los autobuses: ¿qué impacta en el tráfico y el aparcamiento, qué necesidades de terreno, qué se comparte con otros modos, qué posicionamiento de estaciones, etc.?

• Solicitudes de aclaración sobre las medidas para facilitar la circulación de autobuses en el tráfico general hacia las estaciones de Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis.

• Un proyecto a diseñar teniendo en cuenta los retos de los desplazamientos por todo el territorio, que implica la reestructuración de la red de autobuses alrededor del proyecto, la modificación de las frecuencias y horarios de ciertas líneas, la vigilancia sobre la operación del T2 y la intermodalidad en el Pont de Bezons.

• Expectativas sobre las modalidades de continuidad del proyecto: vigilancia para minimizar el impacto de las obras y deseo de una rápida puesta en marcha del proyecto en relación con los retos de los desplazamientos.

¿Y AHORA?

El 9 de octubre de 2018, el Consejo de Mobilités de Île-de-France adoptó el informe sobre la consulta del proyecto Bus entre Seine y decidió continuar el proyecto, teniendo en cuenta las discusiones durante la consulta. El equipo continuará con los estudios técnicos para perfeccionar el proyecto. Después, se consultará al público sobre la base de un proyecto más detallado como parte de una investigación pública para 2020. Tras esta etapa, si el Prefecto declara que el proyecto es de utilidad pública, se realizarán estudios detallados así como las adquisiciones de terrenos necesarias para la realización del proyecto.