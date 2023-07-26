DESCUBRE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA
Fecha de publicación: 1 de octubre de 2018
CONSULTA PRELIMINAR DEL PROYECTO BUS ENTRE SEINE: FIGURAS CLAVE DE PARTICIPACIÓN
Del 19 de marzo al 20 de abril de 2018, Île-de-France Mobilités y los socios del proyecto organizaron la consulta preliminar del proyecto Bus Entre Seine, que tiene como objetivo mejorar el viaje en autobús entre el Pont de Bezons y las estaciones de Argenteuil, Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis. Fue una oportunidad para informar a los habitantes y usuarios del transporte público del sector y para iniciar un diálogo con ellos a través del siguiente sistema: 3 reuniones de campo, 2 reuniones públicas, folletos con cupón T distribuidos por todo el sector, un formulario accesible directamente desde el sitio del proyecto, así como un mapa participativo que permite presentar un aviso geolocalizado.
Consulta aquí los resultados de la consulta y su resumen
UN PROYECTO LARGAMENTE ESPERADO
La recopilación de diversas contribuciones del público ha permitido a Île-de-France Mobilités comprender mejor las expectativas del territorio y extraer las principales lecciones de la consulta, útiles para la continuidad del proyecto. En resumen, los principales elementos que se conservan son:
• Un proyecto esperado para mejorar el funcionamiento de la red de autobuses existente y atender distritos estratégicos o cambiantes, aunque una ampliación del tranvía T2 habría sido considerada por algunos más ambiciosa.
• Puntos de atención sobre el desarrollo de carriles dedicados a los autobuses: ¿qué impacta en el tráfico y el aparcamiento, qué necesidades de terreno, qué se comparte con otros modos, qué posicionamiento de estaciones, etc.?
• Solicitudes de aclaración sobre las medidas para facilitar la circulación de autobuses en el tráfico general hacia las estaciones de Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis.
• Un proyecto a diseñar teniendo en cuenta los retos de los desplazamientos por todo el territorio, que implica la reestructuración de la red de autobuses alrededor del proyecto, la modificación de las frecuencias y horarios de ciertas líneas, la vigilancia sobre la operación del T2 y la intermodalidad en el Pont de Bezons.
• Expectativas sobre las modalidades de continuidad del proyecto: vigilancia para minimizar el impacto de las obras y deseo de una rápida puesta en marcha del proyecto en relación con los retos de los desplazamientos.
¿Y AHORA?
El 9 de octubre de 2018, el Consejo de Mobilités de Île-de-France adoptó el informe sobre la consulta del proyecto Bus entre Seine y decidió continuar el proyecto, teniendo en cuenta las discusiones durante la consulta. El equipo continuará con los estudios técnicos para perfeccionar el proyecto. Después, se consultará al público sobre la base de un proyecto más detallado como parte de una investigación pública para 2020. Tras esta etapa, si el Prefecto declara que el proyecto es de utilidad pública, se realizarán estudios detallados así como las adquisiciones de terrenos necesarias para la realización del proyecto.