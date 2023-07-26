Investigación pública: opinión favorable

Fecha de publicación: 10 de marzo de 2022

A principios de febrero, el comisario investigador de la investigación pública de Bus Entre Seine emitió una opinión favorable sobre el proyecto.

Esta opinión favorable va acompañada de tres reservas relacionadas con la coordinación que se debe tener en la remodelación del tramo Gallieni / Jeanne d'Arc con la revisión del plan de tráfico de la ciudad de Argenteuil, sobre los impactos de un escenario alternativo de fusión de las paradas Léon Feix y Hôtel de Ville, y nos anima a continuar el diálogo con cargos electos y asociaciones ciclistas para imaginar conjuntamente mejoras en las instalaciones ciclistas a lo largo de esta carretera. el eje cruza espacios restringidos.

En las próximas semanas, los equipos de Île-de-France Mobilités reflexionarán sobre el seguimiento de estas recomendaciones y, a finales de mayo, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités deliberará sobre la declaración del proyecto Bus Entre Seine. A continuación, se pedirá al prefecto que decida sobre la utilidad pública del proyecto.

Consulta el informe del comisionado investigador, las conclusiones del DUP y su opinión y conclusiones sobre el DUP y el MECDU.