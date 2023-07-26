¡El proyecto declarado de utilidad pública!
Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2022
Tras la opinión favorable del comisionado investigador y la aprobación de la Declaración del Proyecto por la Junta Directiva de Île-de-France, la declaración de utilidad pública para el proyecto Bus Entre Seine fue emitida el 31 de agosto de 2022 por los prefectos de Val d'Oise y Yvelines.
La declaración de servicio público anuncia la designación de las empresas gestoras de proyectos y el próximo inicio de los trabajos. Confirma el interés general de la operación de desarrollo y allana el camino para su ejecución teniendo en cuenta las propuestas de Île-de-France Mobilités para controlar los efectos indeseables del proyecto sobre el medio ambiente y la salud humana. En respuesta a las observaciones del comisionado investigador, Île-de-France Mobilités presentó compromisos en cuanto al diseño, la consulta y la organización del lugar.
Los principales compromisos de Île-de-France Mobilités para conciliar el entorno vital y el rendimiento de las líneas de autobús son los siguientes:
- Modificar el tráfico de autobuses en los bulevares Jeanne d'Arc y Gallieni
- Una sola estación, el mismo nivel de servicio.
- Reuniendo usos
- Facilitar una mejor integración ambiental
- Continuos intercambios con asociaciones
- Implicación de autoridades locales en estudios técnicos
- Preparación del sitio
- Mantener el contacto con residentes y usuarios
El siguiente paso es el lanzamiento de estudios detallados para los trabajos preparatorios (reubicación de las redes de agua, gas y electricidad) en 2025
