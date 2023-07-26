¡El proyecto declarado de utilidad pública!

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2022

Tras la opinión favorable del comisionado investigador y la aprobación de la Declaración del Proyecto por la Junta Directiva de Île-de-France, la declaración de utilidad pública para el proyecto Bus Entre Seine fue emitida el 31 de agosto de 2022 por los prefectos de Val d'Oise y Yvelines.

La declaración de servicio público anuncia la designación de las empresas gestoras de proyectos y el próximo inicio de los trabajos. Confirma el interés general de la operación de desarrollo y allana el camino para su ejecución teniendo en cuenta las propuestas de Île-de-France Mobilités para controlar los efectos indeseables del proyecto sobre el medio ambiente y la salud humana. En respuesta a las observaciones del comisionado investigador, Île-de-France Mobilités presentó compromisos en cuanto al diseño, la consulta y la organización del lugar.

Los principales compromisos de Île-de-France Mobilités para conciliar el entorno vital y el rendimiento de las líneas de autobús son los siguientes:

Modificar el tráfico de autobuses en los bulevares Jeanne d'Arc y Gallieni

Una sola estación, el mismo nivel de servicio.

Reuniendo usos

Facilitar una mejor integración ambiental

Continuos intercambios con asociaciones

Implicación de autoridades locales en estudios técnicos

Preparación del sitio

Mantener el contacto con residentes y usuarios

El siguiente paso es el lanzamiento de estudios detallados para los trabajos preparatorios (reubicación de las redes de agua, gas y electricidad) en 2025

Encuentra para descargar: