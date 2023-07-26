UN REPASO A LA PRIMERA REUNIÓN DE PASAJEROS EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE CORMEILLES-EN-PARISIS

Fecha de publicación: 21 de marzo de 2018

El martes 20 de marzo, de 16:30 a 19:00, el equipo del proyecto Île-de-France Mobilité acudió a recibir a los usuarios del autobús en la estación de autobuses de Cormeilles-en-Parisis. Durante más de dos horas, transmitió información sobre el proyecto Bus Entre Seine y pudo intercambiar información con los usuarios de las líneas de autobús que sirven al territorio, en particular las de la línea 3. El equipo también subió a la línea 3 para recibir pasajeros en todas las estaciones. Las personas reunidas pudieron hacer sus preguntas sobre el proyecto y las modalidades de la consulta. Aprovecharon esta oportunidad para mostrar una acogida positiva hacia el proyecto... Se han recopilado varias contribuciones que contribuirán a los resultados de la consulta.