PROYECTO BUS ENTRE SENA: ¡PARTICIPA EN LA CONSULTA!
Fecha de publicación: 26 de febrero de 2018
Del 19 de marzo al 20 de abril de 2018, Île-de-France Mobilités organiza una consulta sobre el proyecto Bus Entre Seine. Este tiempo de información e intercambios permite a todos conocer las características y objetivos perseguidos por el proyecto, hacer preguntas y hacer propuestas. Reuniones, formulario online, mapa participativo, cupón de respuesta a folletos: se ofrece un sistema completo para recopilar tus opiniones y propuestas. Descúbrelo aquí.