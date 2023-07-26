EL BOLETÍN DEL AUTOBÚS ENTRE SENA YA ESTÁ DISPONIBLE

Fecha de publicación: 8 de marzo de 2021

El 9 de diciembre de 2020, la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités aprobó el Expediente de Investigación Pública y el Esquema del proyecto Bus Entre Seine.

En 2021, el lanzamiento de la investigación pública será un nuevo paso importante en el proyecto. Esto permitirá recopilar las opiniones y propuestas del público, que luego serán analizadas en el informe de una comisión independiente de investigación. Es sobre la base de esta última y de la declaración de proyecto de Île-de-France Mobilités, que el prefecto podrá declarar el proyecto de utilidad pública. Esta nueva etapa es necesaria para el lanzamiento de estudios detallados y trabajos futuros.

Para saber más sobre el proyecto, su progreso y los próximos pasos en su implementación, descarga el boletín del proyecto Bus Entre Seine, publicado en marzo de 2021.