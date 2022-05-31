La declaración del proyecto aprobado

Fecha de publicación: 31 de mayo de 2022

Tras la investigación pública celebrada del 6 de noviembre al 11 de diciembre de 2021, y la opinión favorable del comisionado investigador sobre el proyecto emitida en febrero, la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités aprobó la declaración del proyecto Bus Entre Seine el 25 de mayo de 2022.

La declaración del proyecto justifica el interés general del proyecto. Responde a los retos de mejorar el rendimiento de las líneas de autobús del sector (ahorro de tiempo para los pasajeros, mayor regularidad y puntualidad), con un buen servicio al territorio y una alimentación más sencilla en la red de transporte público estructurada. Refuerza la atractividad y apoya el desarrollo de un territorio cambiante, gracias a un servicio más eficiente. Contribuye a una mejor calidad de vida y promueve el uso del transporte público y los modos blandos. Además, el proyecto Bus Entre Seine es compatible con los documentos de planificación y cuenta con un equilibrio socioeconómico positivo.

La declaración del proyecto también especifica el seguimiento a las reservas expresadas por el comisionado investigador tras la investigación pública:

implementar tráfico de autobuses sin señalizar entre los bulevares Jeanne d'Arc y Galliéni tras la revisión del plan de tráfico por parte del ayuntamiento de Argenteuil;

fusionar las estaciones Léon Feix y Hôtel de Ville, y pensar en instalaciones ciclistas más seguras sin impactar los árboles;

Mejorar las instalaciones ciclistas en relación con el territorio, con un calendario de reuniones con las partes interesadas a medida que avancen las fases de estudio posteriores del proyecto, que comienzan en 2022.

El siguiente paso es la decisión del prefecto, que debe decidir sobre la utilidad pública del proyecto.