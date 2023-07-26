SEGUNDA REUNIÓN PÚBLICA: INTERCAMBIOS MUY RICOS

Fecha de publicación: 13 de abril de 2018

Unas treinta personas habían viajado para asistir a la segunda reunión pública celebrada el jueves 5 de abril en el Ayuntamiento de Bezons. Tras una presentación de Dominique Lesparre, alcalde de Bezons, Thomas Rosenbaum y Emilie Lemaire, del Departamento de Infraestructuras de la Île-de-France Mobilités, presentaron el proyecto a un público muy interesado.

Luego, como en la primera reunión, tuvo lugar un gran tiempo de intercambio entre la tribuna y los participantes. Durante algo más de una hora, unas veinte personas pudieron hacer sus preguntas, expresar su punto de vista y hacer sugerencias. Estos intercambios permitieron abordar cuestiones relacionadas con la ruta, la ubicación de las estaciones, desarrollos urbanos, material rodante y proyectos relacionados, así como el tema del tranvía 2, cuya ampliación no está prevista. Los actores pudieron explicar cómo la solución propuesta satisface las necesidades de viaje del sector.

Todos estos intercambios influirán en los resultados de la consulta y pronto estará disponible en este sitio la acta de esta reunión, así como la presentación proyectada durante la reunión.