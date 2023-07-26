¡DA TU OPINIÓN SOBRE EL MAPA PARTICIPATIVO!

Fecha de publicación: 13 de abril de 2018

¿Preguntas que hacer, una opinión que compartir, propuestas que presentar? ¡Hasta el 20 de abril, fecha final de la consulta, participad directamente en el mapa participativo!

Primer paso: Regístrate haciendo clic en "Iniciar sesión" (ubicado en la esquina superior izquierda, en la barra de menú). Para ello, puedes usar las credenciales de tus cuentas existentes (Facebook, Twitter o Google+) o crear una cuenta con tu dirección de correo electrónico.

Segundo paso: Haz zoom y luego arrastra un pictograma al mapa. Escribe tu contribución y haz clic en "Validar". Tu contribución se muestra directamente en el mapa y es visible para todos.

También puedes consultar las opiniones, propuestas y preguntas ya publicadas por otros participantes. No dudes en comentar sobre ellos o expresar tu acuerdo usando la función de "votar".

¡Hasta el 20 de abril, accede al mapa participativo!