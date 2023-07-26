PROYECTO DE AUTOBÚS ENTRE EL SENA, PARA UN SERVICIO DE AUTOBÚS EFICIENTE

Fecha de publicación: 26 de febrero de 2018

El proyecto Bus Entre Seine tiene como objetivo mejorar el desplazamiento de pasajeros en la región optimizando 16,5 km de líneas de autobús. El proyecto mejorará así la regularidad de las líneas y reducirá los tiempos de viaje entre el puente Bezons (tranvía T2) y las estaciones de Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) y Cormeilles-en-Parisis (Transilien J). Mejorando las conexiones con los distintos polos de transporte, empleo y vivienda de este territorio en rápido desarrollo, el proyecto también irá acompañado de una recualificación de los espacios públicos con la creación de rutas ciclistas y jardinería. Descubre aquí las líneas principales del proyecto.