¡Las actas de los talleres de consulta de la fase Pre-Proyecto están en línea!

¡Las actas de los talleres de consulta están disponibles en línea! El objetivo de estos talleres era apoyar la fase preliminar de Bus Entre Seine y así especificar el diseño técnico y la integración urbana del proyecto en cumplimiento de los compromisos asumidos por Île-de-France Mobilités.

Es en este contexto que Île-de-France Mobilités organizó tres talleres de consulta en la fase previa al proyecto, para debatir escenarios de desarrollo sector por sector. Durante los talleres celebrados en marzo y abril de 2024, los participantes evaluaron las propuestas de la gestión del proyecto y compartieron sus observaciones y sugerencias. Las discusiones se centraron en los escenarios propuestos, los puntos de atención y los desarrollos deseados sector por sector. Los intercambios ricos y constructivos ayudarán a perfeccionar los desarrollos futuros para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios y residentes locales.

Te invitamos a descubrir los informes detallados de estos talleres y a leer las contribuciones de los participantes.