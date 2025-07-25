¡El nuevo boletín del proyecto "Bus entre Seine" está disponible! El 10 de julio de 2025, el proyecto Bus Entre Seine, liderado por Île-de-France Mobilités, dará un paso decisivo con la aprobación de los estudios preliminares de diseño (AVP), lo que le permitirá entrar en una fase más concreta y visible.

Los estudios del AVP permitieron especificar las características técnicas del proyecto – ubicación de carriles bus, carreteras, carriles bici, aceras, plazas de aparcamiento, vegetación – integrando al mismo tiempo los compromisos derivados de la investigación pública de 2021.

Este nuevo número del boletín presenta los principios de desarrollo adoptados, reflejando el deseo de Île-de-France Mobilités y sus socios de ofrecer soluciones adaptadas a cada sector transversal y a las expectativas de los habitantes, con vistas a su puesta en marcha para 2029.