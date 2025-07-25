¡El nuevo boletín del proyecto "Bus entre Seine" está disponible!
Publicado el
¡El nuevo boletín del proyecto "Bus entre Seine" está disponible! El 10 de julio de 2025, el proyecto Bus Entre Seine, liderado por Île-de-France Mobilités, dará un paso decisivo con la aprobación de los estudios preliminares de diseño (AVP), lo que le permitirá entrar en una fase más concreta y visible.
Los estudios del AVP permitieron especificar las características técnicas del proyecto – ubicación de carriles bus, carreteras, carriles bici, aceras, plazas de aparcamiento, vegetación – integrando al mismo tiempo los compromisos derivados de la investigación pública de 2021.
Este nuevo número del boletín presenta los principios de desarrollo adoptados, reflejando el deseo de Île-de-France Mobilités y sus socios de ofrecer soluciones adaptadas a cada sector transversal y a las expectativas de los habitantes, con vistas a su puesta en marcha para 2029.